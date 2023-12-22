"Работала ПВО": обнародовали красноречивые последствия "бавовны" в Мариуполе

Враг не может чувствовать себя в безопасности.
В Мариуполе накануне расцвел новый "хлопок". Хотя россияне этот факт исключают, но было несколько прилетов.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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На кадрах можно увидеть Хладокомбинат и ряд гражданских домов. Голоса изменены из соображений безопасности. К сожалению, в домах возникла проблема с окнами из-за взрывной волны.
"Результат того, что вплотную к гражданским оккупанты пытаются разместить склады и базы. Нелюди", — заметил советник.
Он уточнил, что было пять попаданий. На вечер 21 декабря внутри осталась погоревшая техника. Хочется поинтересоваться, добавляет Андрющенко, что у россиян с лицом и что там по "работала ПВО"?
"Оцените прямую речь: "сюда прилетело 5 ракет". Прекрасно! И не говорите, что Мариуполь пророссийский. Никогда", – подытожил Андрющенко.
Напомним, вечером, 20 декабря, во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы.
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