Работали 16 часов в сутки и ели испорченные продукты: в Днепропетровской области держали в рабстве 120 человек

Работали 16 часов в сутки и ели испорченные продукты: в Днепропетровской области держали в рабстве 120 человек

Злоумышленники вербовали людей, которые оказались в сложных жизненных условиях, предлагая работу и жилье.

Преступная группа вербовала на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы социально незащищенных граждан для содержания их в трудовом рабстве. Правоохранителям удалось освободить 120 человек, которых незаконно удерживали в Днепропетровской области.

Об этом сообщает полиция Киева и Офис генпрокурора.

Детали незаконной схемы

Участники группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы подыскивали граждан, находящихся в сложных жизненных условиях и не имевших постоянного места жительства.

Злоумышленники предлагали гражданам работу на агропромышленном предприятии в Днепропетровской области. Обещали обеспечить жильем и трехразовым питанием, а также платить от 3000 до 4000 гривен в месяц. Конечно, все эти обещания никто и не собирался выполнять. Завербованных людей на микроавтобусах доставляли на территорию агрофирмы в Днепропетровской области, где те попадали в трудовое рабство.

Нечеловеческие условия труда и проживания

Людей расселяли в полуразрушенных домах, где отсутствовали надлежащие условия для проживания.

"Рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов. Питание граждане получали из испорченных продуктов", — рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.

Пострадавшие выполняли работы в производственно-складских помещениях агрофирмы, а также в сезон на полях для сбора урожая.

Обещанные деньги работники не получали, а все их "заработок" ограничивался питанием сомнительного качества 2-3 раза в сутки и алкогольными напитками.

За рабочими постоянно присматривали так называемые бригадиры, которые ограничивали их в передвижении, унижали, применяли психологическое давление. Если пленники пытались убежать, вербовщики угрожали применением силы, а в случае непослушания — били людей. Кроме этого, они отобрали у потерпевших мобильные телефоны и паспорта.

Несмотря на нечеловеческие условия проживания и труда из-за отсутствия документов, средств связи и денег рабочие были вынуждены оставаться на агрофирме и работать.

Спецоперация правоохранительных органов

Участие в спецоперации приняли сотрудники управления миграционной полиции столичного главка совместно со следователями Дарницкого управления полиции, спецназовцами полка №1 и за процессуального руководства Дарницкой окружной прокуратуры. Правоохранители разоблачили и задержали лиц, причастных к торговле людьми.

Злоумышленниками оказались четверо мужчин и женщина, уроженцы Днепропетровской области, 1975, 1988, 1986, 1992 и 1961 г. р. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы (с конфискацией имущества или без таковой).

Правоохранители провели 18 обысков, в том числе по адресам агропредприятия, в домах, где удерживали людей, а также в автомобилях фигурантов. Было изъято черновики, денежные средства, банковские карты, телефоны, ноутбуки, паспорта, бутылки с спиртосодержащей жидкостью и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность

В трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас освобождены. 17 из них уже написали заявления на своих бывших "работодателей".

Напомним, на Волыни женщина, которая якобы взяла в рабство мужчин, выдала пикантные подробности о них.

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