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Работали артиллерия, дроны и ПТРК: яркие кадры штурма российских оккупантов, остановленного ВСУ (видео)

Работали артиллерия, дроны и ПТРК: яркие кадры штурма российских оккупантов, остановленного ВСУ (видео)

Неудачная попытка штурма армии РФ

Враг продолжает нести потери, но не отказывается от суицидальных попыток.

Украинским бойцам удалось остановить очередной механизированный штурм армии РФ на Северском направлении. Задание выполнили воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и 54-й механизированной бригады.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали кадры неудачного штурма российских оккупантов

ВСУ показали кадры неудачного штурма российских оккупантов

На головы оккупантов в ход пошел богатый арсенал: артиллерия, дроны и ПТРК.

Напомним, потери России в войне против Украины на 6 ноября составляют 702,9 тысяч бойцов. Так, за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1250 кафиров.

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