Враг продолжает нести потери, но не отказывается от суицидальных попыток.

Украинским бойцам удалось остановить очередной механизированный штурм армии РФ на Северском направлении. Задание выполнили воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и 54-й механизированной бригады.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали кадры неудачного штурма российских оккупантов

На головы оккупантов в ход пошел богатый арсенал: артиллерия, дроны и ПТРК.

Напомним, потери России в войне против Украины на 6 ноября составляют 702,9 тысяч бойцов. Так, за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1250 кафиров.

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