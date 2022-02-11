"Работали" больше года и заработали два миллиона: семейные врачи штамповали фальшивые COVID-сертификаты

"Работали" больше года и заработали два миллиона: семейные врачи штамповали фальшивые COVID-сертификаты

За месяц делали около 50 фейковых записей.

СБУ разоблачила в Кировоградской области очередную схему подделки COVID-сертификатов. Медики "работали" больше года, заработав до 2 млн. грн.

Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает пресс-служба СБУ.

"Протиправную сделку организовали двое семейных врачей одной из районных поликлиник области. К ней привлекли также медицинскую сестру. Она определяла среди пациентов колебавшихся в вакцинации или имел отвод от прививки. И предлагала им оплатить 3 тыс. гривен и получить сертификат, минуя саму процедуру", — говорится в сообщении.

Затем врачи вносили данные пациента в журнал регистрации вакцинированных.

Отмечается, что за месяц производилось около 50 фейковых записей. Таким образом, медики действовали более года, заработав до 2 млн. грн.

Два семейных врача заработали два миллиона на поддельных справках о вакцинации | Новости Украины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

В Ивано-Франковской области на 42 500 грн суд оштрафовал заместителя директора одной из больниц. Она внесла в систему ложные сведения о вакцинации пациента. Подозреваемая заключила соглашение со следствием.

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