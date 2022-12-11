"Работали долго": крымские партизаны заявили о причастности к поджогу российской военной базы

Подпольное движение "АТЕШ" во временно оккупированном Крыму взяло на себя ответственность за поджог казарм с российскими военными в пгт Советское.

Партизанское движение "АТЕШ", действующее во временно оккупированном Крыму, взяло на себя ответственность за поджог российской военной базы, где находились мобилизованные. Пожар на базе вспыхнул утром в субботу, 10 декабря, а свое сообщение партизаны опубликовали вечером того же дня.

"База мобилизованной армии РФ в пгт Советское в украинском Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим "проектом" и, конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри", – заявили партизаны .

В сообщении они уточнили, что в результате пожара есть жертвы, список которых пообещали опубликовать.

Напомним, 10 декабря в пгт Советское вспыхнул масштабный пожар в здании, где разместили мобилизованных россиян на войну против Украины. По разным данным, в здании были размещены от нескольких сотен до нескольких тысяч мобилизованных россиян

Позже пророссийские крымские каналы со ссылкой на источники во властных кругах сообщили, что в результате пожара двое военных погибли, еще 200 эвакуировали в другое помещение. Причиной пожара оккупанты назвали неосторожное обращение с огнем.

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