Работали на Россию всей семьей: в Харькове разоблачили "агента", который шпионил за ВСУ
Предатель работал в паре с супругой, которую стражи порядка разоблачили и задержали еще в январе этого года.
Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию на Харьковщине, во время которой был задержан агент ФСБ. Мужчина занимался корректировкой российских ударов по областному центру и собирал разведданные о дислокации украинских защитников.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, задержанный действовал не один. Он работал вместе с супругой, которую СБУ разоблачила и задержала еще в январе 2026 года. Сначала российская спецслужба завербовала именно женщину.
«Супруги передавали врагу информацию о расположении и перемещении украинских военных», — заявили в спецслужбе.
Как установили материалы дела, через Telegram-бот женщина передавала ФСБ координаты сил обороны на Днепропетровщине. Впоследствии к сотрудничеству с оккупантами привлекли ее мужа, который сосредоточился на объектах в Харькове.
Для сбора информации изменник использовал достаточно осторожную тактику. Он ездил по общественному транспорту по городу, где под видом обычного пассажира фотографировал места базирования личного состава и техники Сил обороны.
Полученные координаты потенциальных целей он отмечал на Google-картах. Чтобы минимизировать подозрения, злоумышленник иногда использовал свою знакомую.
«Чтобы скрыть свои действия, иногда мужчина вместе со знакомой ездил по городу на ее авто. О настоящих целях поездок женщина не знала», — объяснили в СБУ.
Всю собранную информацию агент передавал своему куратору из ФСБ через анонимный аккаунт в мессенджере.
Его задержали непосредственно в собственном доме. Во время обысков стражи порядка изъяли смартфон и ноутбук с прямыми доказательствами работы на вражескую спецслужбу.
Следователи СБУ уже сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
В настоящее время он находится под стражей. Согласно действующему законодательству, ему грозит пожизненное заключение с полной конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
