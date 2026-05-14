Работали на Россию всей семьей: в Харькове разоблачили "агента", который шпионил за ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию на Харьковщине, во время которой был задержан агент ФСБ. Мужчина занимался корректировкой российских ударов по областному центру и собирал разведданные о дислокации украинских защитников.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, задержанный действовал не один. Он работал вместе с супругой, которую СБУ разоблачила и задержала еще в январе 2026 года. Сначала российская спецслужба завербовала именно женщину.

«Супруги передавали врагу информацию о расположении и перемещении украинских военных», — заявили в спецслужбе.

Как установили материалы дела, через Telegram-бот женщина передавала ФСБ координаты сил обороны на Днепропетровщине. Впоследствии к сотрудничеству с оккупантами привлекли ее мужа, который сосредоточился на объектах в Харькове.

Для сбора информации изменник использовал достаточно осторожную тактику. Он ездил по общественному транспорту по городу, где под видом обычного пассажира фотографировал места базирования личного состава и техники Сил обороны.

Полученные координаты потенциальных целей он отмечал на Google-картах. Чтобы минимизировать подозрения, злоумышленник иногда использовал свою знакомую.

«Чтобы скрыть свои действия, иногда мужчина вместе со знакомой ездил по городу на ее авто. О настоящих целях поездок женщина не знала», — объяснили в СБУ.

Всю собранную информацию агент передавал своему куратору из ФСБ через анонимный аккаунт в мессенджере.

Его задержали непосредственно в собственном доме. Во время обысков стражи порядка изъяли смартфон и ноутбук с прямыми доказательствами работы на вражескую спецслужбу.

Следователи СБУ уже сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время он находится под стражей. Согласно действующему законодательству, ему грозит пожизненное заключение с полной конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

