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- Украина
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Работали на спецслужбы России: СБУ задержала кремлевских пиарщиков (фото)
Задержаны два профессиональных пиарщика, связанных с финансовой верхушкой РФ.
Служба безопасности Украины обезвредила сеть российских информационных диверсантов, по заказу кремлевских спецслужб вели подрывную деятельность в ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
На Киевщине задержаны два профессиональных пиарщика, работавших на Москву, создавая сотни пропагандистских материалов для ЕС.
Согласно расследованию, злоумышленники создали более 200 пропагандистских сайтов-клонов, маскировали их под независимые СМИ и распространяли нарративы, оправдывающие агрессию РФ.
Кроме того, они занимались пиаром российских олигархов, в частности:
Игоря Шувалова (глава госбанка РФ, финансирующего войну);
Андрея Костина (руководителя санкционного ВТБ, близкого к Путину).
До 2022 года фигуранты сотрудничали с российскими заказчиками на коммерческой основе, а после полномасштабного вторжения перешли на дистанционную работу на спецслужбы РФ. Во время обысков у них изъяли технику с поличным.
Задержанным объявлено подозрение за измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ разоблачила агентов РФ на Днепропетровщине.