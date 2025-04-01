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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Работали на спецслужбы России: СБУ задержала кремлевских пиарщиков (фото)

Задержаны два профессиональных пиарщика, связанных с финансовой верхушкой РФ.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Задержание подозреваемого

СБУ разоблачила подпольное PR-агентство РФ / © СБУ

Служба безопасности Украины обезвредила сеть российских информационных диверсантов, по заказу кремлевских спецслужб вели подрывную деятельность в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

На Киевщине задержаны два профессиональных пиарщика, работавших на Москву, создавая сотни пропагандистских материалов для ЕС.

Согласно расследованию, злоумышленники создали более 200 пропагандистских сайтов-клонов, маскировали их под независимые СМИ и распространяли нарративы, оправдывающие агрессию РФ.

Кроме того, они занимались пиаром российских олигархов, в частности:

  • Игоря Шувалова (глава госбанка РФ, финансирующего войну);

  • Андрея Костина (руководителя санкционного ВТБ, близкого к Путину).

Задержание подозреваемого / © СБУ

Задержание подозреваемого / © СБУ

До 2022 года фигуранты сотрудничали с российскими заказчиками на коммерческой основе, а после полномасштабного вторжения перешли на дистанционную работу на спецслужбы РФ. Во время обысков у них изъяли технику с поличным.

Вещественные доказательства / © СБУ

Вещественные доказательства / © СБУ

Вещественные доказательства / © СБУ

Вещественные доказательства / © СБУ

Задержанным объявлено подозрение за измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила агентов РФ на Днепропетровщине.

Дата публикации
Количество просмотров
90
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