Работали на торговцев психотропами с Ближнего Востока и ЕС: в пяти областях Украины обезврежены нарколаборатории (фото, видео)

Задержаны почти два десятка участников группировки.
Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили масштабную контрабанду тяжелых наркотиков и психотропов в страны Евросоюза и Ближнего Востока.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В результате спецоперации совместно с Департаментом борьбы с наркопреступностью в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Сумской областях нейтрализована преступная организация, которая производила и сбывала промышленные объемы амфетамина, α-PVP, мефедрона и каннабиса.
В ходе одновременных оперативных мероприятий ликвидированы пять нарколабораторий и задержаны 19 участников группировки.
Кроме запрещенных веществ у злоумышленников изъяты автомат Калашникова, снайперская винтовка с глушителем, боевые гранаты Ф-1 и РГО, а также более 1,5 тыс. патронов к стрелковому оружию.
По данным следствия, ежемесячно фигуранты производили более 80 кг наркотиков и психотропов на более 40 млн грн.
Готовый "товар" участники группировки сбывали по двум каналам: первый – был ориентирован на заказчиков из разных регионов Украины, другой – работал на зарубежных наркодилеров.
Для замаскированной переправки "продукции" за границу злоумышленники прятали его в международных посылках под видом косметики или сантехнических изделий.
Во время оперативных действий "на горячем" задержаны три организатора банды, которые пытались отправить иностранным сообщникам партию α-PVP.
Благодаря спецоперации СБУ удалось ликвидировать нарколаборатории и предотвратить создание международного канала контрабанды запрещенных веществ.
В ходе почти 90 обысков по местам изготовления, хранения и сбыта наркотиков и психотропов, а также в помещениях и автомобилях фигурантов, среди прочего, обнаружено:
- почти 200 кг наркотических веществ, а именно α-PVР, мефедрона, амфетамина и каннабиса, а также прекурсоров;
- оборудование для изготовления и фасовки "товара";
- черновые записи с данными о наркотрафике и клиентах;
- "выручку" в размере более 2 млн в гривневом эквиваленте.
Задержанным доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
- ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Под стражей находятся 16 участников преступной организации. Еще трем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
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Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к наркобизнесу.
Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения СБУ нейтрализовала более 60 организованных группировок, которые, в частности, занимались контрабандой тяжелых наркотиков в Евросоюз через Украину. Среди них – российский наркосиндикат "Химпром", лидеры которого скрываются в Мексике.
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