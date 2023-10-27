Работай или уезжай: почему в ЕС хотят, чтобы украинцы возвращались домой и как меняется отношение к ним

После начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и уехать заграницу. Большое количество из них до сих пор остается за пределами Украины.

Украинское правительство называет своим приоритетом создание условий для возвращения украинцев домой. А в Минэкономики строят свои прогнозы, в частности, и для бюджета, на том, что из-за границы вернутся около 3 млн украинцев. Они должны поддержать как производство, так и потребление после войны.

Сколько украинцев находятся за границей, готовы ли они вернуться домой и какие условия для них создают в Евросоюзе – читайте в материале ТСН.ua.

Сколько украинцев в Европе

Спасаясь от вражеских обстрелов, значительное количество украинцев уехали за пределы страны. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с начала войны за границу выехали более 6,2 млн украинцев (этой же цифрой оперирует украинское Минэкономики). Из них более 5,8 млн оказались в Европе. Количество внутренних перемещенных лиц (ВПЛ) в самой Украине оценивают в 5 млн человек.

Среди тех, кто оставил дома с начала войны, около половины – это женщины. Во время военного положения мужчинам 18-60 лет запрещено покидать Украину, поэтому среди переселенцев внутри страны мужчин значительно больше, чем среди украинцев за рубежом.

Другая значительная группа – это дети.

По данным УВКБ ООН, более трети из всех украинских беженцев за рубежом – это несовершеннолетние. Процент детей среди украинских беженцев за границей выше, чем среди внутренних переселенцев в самой Украине.

Война, начатая Россией, спровоцировала большую волну миграции / Фото: Associated Press

Планируют возвращаться беженцы домой

Понятно, что завершение войны – главный фактор возвращения или невозвращения. 90% украинских беженцев за границей говорят, что на их решение вернуться влияет ситуация безопасности дома. Среди ВПЛ таких еще больше – 95% опрошенных.

Очень большое значение и беженцы за рубежом, и переселенцы в Украине придают условиям жизни – наличие работы в месте, которое до войны было их домом, а также стабильности водоснабжения, электричества, базовых услуг.

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Условия для жизни и работы, но уже в нынешнем месте пребывания, важны для трех четвертей украинцев за рубежом и более половины переселенцев в Украине.

Тоска по дому и близким, семейные проблемы, а также проблемы с поиском работы и трудности детей в школе. Это основные причины, по которым граждане Украины возвращаются назад.

Как изменяют условия в ЕС для украинских беженцев

Европейская комиссия предложила продлить на год, до 2025 года, действие временной защиты для граждан Украины, преимущественно женщин и детей, вынужденных выехать в страны ЕС, спасаясь от обстрелов.

Однако в некоторых странах Европы уже предлагают нашим согражданам возвращаться домой и изменяют условия пребывания в стране.

В частности, швейцарское правительство уже разработало стратегию возвращения украинских беженцев домой. Швейцарские чиновники рассчитывают, что статус "S" (статус временной защиты) для украинцев будет отменен в 2024 или 2025 году. А отважиться на выезд украинцам должна помочь достаточно большая сумма денег. Беженцам обещают выплачивать от 1 тысячи до 4 тысяч швейцарских франков (1 050 – 4 200 евро) на человека в зависимости от того, когда он решит вернуться на родину. Наибольшие выплаты получат те, кто покинет страну как можно быстрее, не дожидаясь истечения срока действия временной защиты.

В некоторых странах Европы уже предлагают нашим согражданам возвращаться домой / Фото: Associated Press

Условия пребывания украинцев в странах мира отличаются. Навсегда остаться украинским беженцам (термин "беженцы" мы используем в общем, имея в виду всех лиц, оставивших Украину из-за войны — ред.) разрешила Новая Зеландия.

"Многие, кто искал безопасности здесь, в Новой Зеландии, никогда бы не надеялись остаться здесь надолго, но из-за того, что война продолжается, у нас есть гуманитарное обязательство обеспечить им определенность", — цитирует Bloomberg министра иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтла.

В сентябре о возможном сокращении объемов помощи украинцам заявила Польша. Как сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, некоторые виды поддержки для украинцев не будут продлены в 2024 году. Речь идет о требованиях к проживанию, выдаче разрешений на работу, бесплатном доступе к школам, медицинскому обслуживанию и семейным льготам.

Вдвое сократить расходы на беженцев в 2024 году собираются в Германии и объясняют: финансирование миллиона мигрантов нанесло ущерб городам и муниципалитетам страны.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц считает, что беженцы, почти миллион которых живут и работают в Германии, является прекрасной возможностью для немецких компаний и решить вопрос нехватки рабочей силы, и создать задел для будущего более тесного сотрудничества с Украиной.

"Воспользуйтесь этим огромным потенциалом. Интегрируйте украинцев, которые здесь с нами, в свои компании. Даже если эти женщины и мужчины вернутся в Украину после войны, они станут ценным активом для своих компаний. Потому что тогда они образуют "человеческие мосты" со страной, которая, являясь кандидатом на членство в ЕС, обладает огромным экономическим потенциалом", — цитирует "Интерфакс-Украина" Шольца.

А украинцев в Эстонии больше года буквально уговаривали бесплатно пройти языковой курс на уровень А1. Но летом 2023 года финансирование закончилось, и теперь найти свободные места на курсах начального уровня почти невозможно – ни бесплатно, ни за деньги.

В марте 2023 года некоторые эстонские города отменили льготный проезд в общественном транспорте, но пока бесплатными для украинцев остаются поезда Elron, связывающие крупнейшие города страны. Однако и это ненадолго: скорее всего, уже с марта 2024 года украинские беженцы будут пользоваться всем транспортом страны на общих основаниях.

Некоторые украинцы вынуждены возвращаться в родные дома / Фото: Associated Press

Под угрозой остаться бездомными оказались десятки тысяч мигрантов в Великобритании, пишет Independent. С начала лета количество беженцев, находящихся в предельно (NM1) нищем состоянии, удвоилось. Причина состоит в том, что британское правительство ограничило время, в течение которого люди могут выселиться из временного убежища после того, как они получили статус беженца – это 28-дневный период переезда. По худшему сценарию может пострадать более 53 тысяч человек, из которых, по меньшей мере, половина окажется на улице.

С мая в Румынии вводятся новые правила выплат субсидии на жилье и продукты для украинских беженцев. Теперь деньги будут получать только те, кто устроился на работу. Кроме того, на субсидии могут рассчитывать те граждане Украины, дети которых в Румынии ходят в школу.

"Украинцы возвращаются домой, с переосмыслением и смирением. Более 5,5 млн украинцев, выехавших после начала войны в феврале 2022 года, вернулись домой — и не только в большие города, как Киев или Днепр, но и в небольшие городки возле линии фронта", — пишет The New York Times.

Эксперты считают, что сокращение выплат не приведет к возвращению большого числа украинцев домой. Кое-кто, конечно, вернется, но большинство начнет активнее искать работу.

Эксперт брюссельского отделения Немецкого Фонда Маршалла по торговле, экономике и бизнесу Джейкоб Киркегаард в разговоре с "Радио Свобода" выразил откровенное сомнение, что ЕС будет заставлять украинцев упаковывать чемоданы, если на момент завершения действия директивы война в Украине еще будет продолжаться. А политические лидеры и ЕС и генсекретарь НАТО убеждены, что она не завершится скоро.

"Выйдут другие механизмы, чтобы сохранить украинцев здесь до конца войны, и под этим я имею в виду восстановление полного суверенитета Украины над всеми частями своей территории. Включая Донбасс и Крым. Пока этого не произойдет, правительства ЕС и комиссия будут находить способы продолжать защиту. По моему мнению, было бы абсолютно политически немыслимо, чтобы правительства ЕС заставили украинских беженцев вернуться в Украину, которая все еще воюет", — отметил Киркегаард.

Что говорят в Минэкономики Украины

Даже если в Украину вернутся все беженцы, этого недостаточно, чтобы поддерживать темпы роста ВВП выше 7% в год, а без этого выбраться из послевоенной экономической пропасти будет невозможно.

По оценке Минэкономики, в следующие 10 лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 миллиона человек на рынок труда. Некоторые украинские ученые и эксперты уже говорят о возможности привлечения на украинский рынок труда мигрантов из других стран. Без возвращения беженцев эта потребность будет еще более актуальной.

В то же время не стоит забывать, что людям, выехавшим из зоны боевых действий, часто некуда возвращаться. Поэтому перспективы их возвращения зависят от того, как будут быстро отстраивать их регионы.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из страны из-за войны.

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