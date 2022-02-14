"Работайте на Украину, а не на тех, кто сбежал": Зеленский обратился к украинским журналистам

"Работайте на Украину, а не на тех, кто сбежал": Зеленский обратился к украинским журналистам

Украинский президент призвал работников медиа к честности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал объективное освещение ситуации вокруг угрозы российского вторжения в Украину "важным фронтом" защиты государства.

Об этом глава государства сказал в видеообращении в понедельник, 14 февраля.

Зеленский отдельно обратился к украинским журналистам.

"Некоторым из вас иногда приходится выполнять задачи владельцев медиа. Большинство из них уже сбежали из собственного государства. Работайте на Украину. Не на тех, кто сбежал”, — призвал работников СМИ президент.

Он подчеркнул, что от их честной позиции сегодня зависит судьба Украины.