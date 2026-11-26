Работа на пенсии

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В Украине многие продолжают работать после официального выхода на пенсию, ведь размер пенсионных выплат не всегда способен покрыть даже базовые потребности. Однако продолжение карьеры после ухода на пенсию имеет как преимущества, так и определенные финансовые риски.

Что нужно знать еще работающим пенсионерам объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киевской области.

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Какие налоги платят пенсионеры

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но решившие не покидать рынок труда, подпадают под общие правила налогообложения. Работодатель в обязательном порядке удерживает из зарплаты пенсионера 23% налога, из которых 18% — НДФЛ и 5% военного сбора.

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Также работодатель платит за такого работника 22% единого социального взноса, поэтому пенсионер приобретает дополнительный страховой стаж. Если человек старшего возраста имеет установленную группу инвалидности, предприятие платит льготную ставку в размере 8,41%.

Преимущества работы на пенсии

Продолжающие карьеру пенсионеры имеют право на социальную защиту, как и другие официально трудоустроенные граждане. В частности, в случае болезни пожилому человеку выплачивают больничные. Компенсация за время заболевания зависит от продолжительности общего страхового стажа, например, если пенсионер отработал более восьми лет, то сумма выплаты составляет 100% от средней заработной платы.

Дополнительное преимущество у работающих пенсионеров — возможность уволиться по собственному желанию в один день и не отрабатывать обязательные 14 дней.

Также законодательство запрещает любую дискриминацию, связанную с возрастом, поэтому работодатель не имеет права переводить на более низкую должность или сокращать человека только из-за того, что он достиг пенсионного возраста.

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Перерасчет пенсий

В Украине традиционно проводят не только общую индексацию в марте, но и перерасчет работающим пенсионерам, который приходится ежегодно на 1 апреля. Обновление пенсий происходит при условии, что пенсионер приобрел дополнительные 24 месяца страхового стажа, а в некоторых случаях учитывается и заработная плата. Однако на практике такая надбавка не всегда оправдывает ожидания пенсионеров и может составить всего несколько сотен гривен.

Вместе с преимуществами труда на пенсии есть место и недостаткам, например «замороженные» социальные стандарты. Надбавку за сверхурочный стаж выплачивают на основании прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, действовавшего на момент назначения пенсии. То есть если человек вышел на пенсию, например, в 2020 году и с тех пор продолжает работать, то надбавка начисляется по старому показателю. Только после завершения трудовой деятельности ПФУ производит перерасчет надбавки в соответствии с актуальным прожиточным минимумом.

Риски для работающих пенсионеров

Пенсионеры, которые продолжают работать, также обязаны информировать Пенсионный фонд о трудоустройстве, ведь утаивание изменения статуса может иметь финансовые последствия. О выходе на работу или открытии ФЛП пенсионер должен сообщать в течение 10 дней, а если это требование проигнорировать, может возникнуть переплата, поскольку часть надбавок предусмотрена исключительно для неработающих пенсионеров.

Например, пенсионерам, которые работают, не выплачивают надбавку за содержание детей до 18 лет и другие повышения, связанные с ростом прожиточного минимума.

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В результате ПФУ может обязать вернуть государству неправомерно полученные денежные средства, списывая с пенсии ежемесячно до 20% назначенной суммы. Отчисления будут продолжаться до полного погашения долга. Поэтому пенсионерам советуют не откладывать на момент обновления данных в Пенсионном фонде.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости

Напомним, украинские пенсионеры, постоянно проживающие за границей, рискуют остаться без выплат, если вовремя не подтвердят, что они живы. Для этого необходимо подать специальное заявление в Пенсионный фонд. В то же время, такое требование действует не во всех странах, а сроки подачи документов отличаются.

Ранее мы писали о том, что украинские пенсионеры могут получать от 596,85 до 1038 гривен ежемесячной доплаты за особые заслуги государству. На такие выплаты претендуют не только Герои Украины и орденоносцы, но известные спортсмены, космонавты и многодетные родители. В 2026 году точная сумма прибавки рассчитывается индивидуально в зависимости от конкретного статуса и достижений человека.

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