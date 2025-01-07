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Работают даже мигранты из Азии: оккупанты приступили к добыче руды возле Токмака на Запорожье

Работают даже мигранты из Азии: оккупанты приступили к добыче руды возле Токмака на Запорожье

Карта / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Оккупанты продолжают произвол и ТОТ.

На оккупированной части Запорожской области российские захватчики приступили к добыче полезных ископаемых, а именно – руды.

Об этом сообщил Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации.

В 15 километрах от Токмака находится поселок Веселое. Именно туда захватчики нагнали большое количество специальной техники и приступили к открытой добыче руды.

"В оккупационных центрах занятости предлагают работу вахтовым методом с зарплатой 100 тысяч рублей, но среди местных желающих нет. Зато оккупанты начали привлекать мигрантов в частности из Азии, благодаря чему "мариупольская иммигрантская диаспора" начала переезд в Токмак", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм-Осетия". Речь идет о Сергее "Каме" Мельникова.

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