"Работают в тяжелой обстановке": нардеп снова призвал поднять зарплаты в ТЦК

Нардеп призвал повысить зарплаты в ТЦК / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

Народный депутат Украины Александр Федиенко снова заявил, что работникам ТЦК нужно поднять зарплату, потому что они «работают в тяжелой психологической обстановке».

Об этом нардеп сказал в интервью youtube-каналу «Суперпропозиція».

По словам депутата, к нему обратились работники ТЦК, занимающиеся захоронением погибших военных и консультацией семей пропавших без вести, с просьбой поднять зарплату.

«Зарплата в ТЦК — 20 000 грн. Что у военного, что у гражданского (работника ТЦК — Ред.)… Ненормированный рабочий день. Климат психологический — тяжелый. Трудно морально, эмоционально», — говорит Федиенко.

Нардеп отметил, что обращался в Минобороны с просьбой увеличить эту сумму, хотя бы гражданским работникам ТЦК, на что ему ответили: «Денег нет».

«Наполнение Вооруженных Сил выполняют сугубо ТЦК. Розыск и захоронение — сугубо ТЦК. Я поднимаю идею рекрутинга, контрактной армии, но как человек из оборонного комитета я понимаю, что во время такой войны, как у нас, это все — блеф. Оно не будет работать. У нас физически не хватит профессионалов, количественно людей. Это — война. Есть потери — безвозвратные или ранения. Нам нужно наполнять наши вооруженные силы. И по факту это выполняют только ТЦК», — говорит политик.

Федиенко прокомментировал свое предварительное заявление, когда предложил повысить зарплату работникам ТЦК и СП до уровня Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и прокуратуры. Он заявил, что это был «немного сарказм».

Кроме того, депутат удивил заявлением, что не поддерживает идею реформирования ТЦК. По его мнению, если у ТЦК есть проявления коррупции, то нужно бороться с коррупционерами, а не с самой организацией как таковой.

Ранее в Черкасской области ветеран обвинил работников ТЦК в избиении.