Работают взрывотехники, кинологи и спасатели: в Харькове неизвестные "заминировали" шесть школ

Информация о том, действительно ли в учебных заведениях есть бомба, пока не подтвердилась.
В Харькове неизвестные "заминировали" шесть школ. На месте работают взрывотехники.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, информацию о том, что в городе "заминировано" шесть общеобразовательных учреждений, правоохранители получили около 11:15. После чего во все школы, где, вероятно, может быть бомба, отправили группы реагирования.
"По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области, проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что в Харькове женщина на Tesla устроила гонку с полицейскими и "проиграла" автомобиль.
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