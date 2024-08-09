Работница детсада в Харькове "сливала" россиянам информацию о ВСУ: что ей грозит

Правоохранители задержали работницу детсада, которая передавала врагу данные о Силах обороны в Харькове. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, с сентября 2023 года харьковчанка, работающая в местном детском саду, через Telegram начала общаться с российским военнослужащим, участвующим в боевых действиях против Украины.

Женщина передала ему информацию о местах дислокации ВСУ и техники в областном центре. Текстовые сообщения задержанная отправляла с указанием координат на Google-картах.

Благодаря ее "помощи" российские войска готовили воздушные атаки на город для ослабления обороны Харькова.

Более того, женщина активно делилась антиукраинскими взглядами в пророссийских чатах в Telegram. Обвиняемая писала комментарии, в которых отрицала вооруженную агрессию РФ и дискредитировала защитников нашего государства.

Женщину удалось разоблачить по месту жительства в Харькове. Сейчас она находится под стражей. Ее будут судить во Фрунзенском районном суде г. Харькова.

Обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что по материалам СБУ 11 лет тюрьмы получила экс-руководитель оккупационной "Роспочты" в городе Изюм, работавшая на агрессора в период оккупации части Харьковской области.

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