Работница одного из стратегических предприятий "сливала" россиянам данные об ВСУ: как ее наказали

В Днепропетровской области поймали работницу стратегического предприятия, которая передавала оккупантам данные о расположении украинских военных.
Работница одного из предприятий стратегического значения Днепропетровской области собирала информацию о расположении, перемещении военной техники и личного состава ВСУ. Все данные она "сливала" россиянам.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Колаборантка скрыто фотографировала, снимала на телефон и посылала представителю РФ в Telegram сведения об украинских военных.
"Переданные женщиной данные не размещались в открытом доступе Силами безопасности и обороны Украины, а их разглашение врагу может нанести вред обороноспособности и государственной безопасности Украины", — отмечают в Офисе генпрокурора.
У женщины правоохранители провели обыски, в ходе которых был изъят мобильный телефон с доказательствами.
Сейчас жительнице Павлограда сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Напомним, студент-историк из Коломыи (Ивано-Франковская область) Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича получил 6 лет тюрьмы за администрирование пророссийского телеграмм-канала. Таким образом он якобы хотел отомстить оскорбившему его преподавателю.
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