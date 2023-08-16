Сотрудница Верховной Рады попала в скандал, назвав владельцев собак извращенцами

Сотрудница комитета ВРУ считает, что собака — это игрушка для человека на 15 лет.

Сотрудница комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Елена Коваленко стала героиней скандала, обидев владельцев собак и женщин, у которых нет детей.

Об этом она писала в комментариях в Facebook, однако пока доступ к своей странице она закрыла.

Коваленко допустила оскорбительные высказывания в адрес владельцев собак и людей, которые завели собак, но не имеют детей, назвав их "извращенцами" и "гадотами". И заявила, что от собак "обществу пользы ноль", называя их "игрушкой на 15 лет".

Сообщения работницы ВР Елены Коваленко Фото: скрин соцсети

Скрины переписки работницы ВРУ распространяются по Сети вместе с возмущенными комментариями, в которых требуют уволить с должности сотрудницу комитета.

Пользователи активно отвечают Елене Коваленко.

"Неуважаемая Елена, пользы от собак вы не видите? Скажите это в лицо Ларисе Борисенко, которая с 2014 года со своим Павлоградским поисково-спасательным кинологическим отрядом Антарес вместе с их собаками ищут живых и мертвых, и останки тел наших воинов и гражданского населения. вместе со своей собакой взорвалась на мини этой весной, которая не хотела жить, пока не узнала, что ее собака, ее напарница, Беша-Бебеша жива и невредима..."

"Извращенцы... Бездетные... Игрушка на 15 лет... Но где же вы душу потеряли? Во-первых, очень детские. Большинство собачников вырастив детей, начинают заботиться о собаках и заниматься с ними спортом. Есть и такие, кто с младенцем в кенгуру отрабатывает послушание прямо в парке, а потом едет на международные соревнования и становится чемпионом мира по спортивному послушанию. Возможно, мы сумасшедшие. Но извращенцы здесь точно не мы. А Вы и такие вы. Игрушка — это для вас.

"Я уверена, вы должны знать об Елене Коваленко и принимать соответствующие меры, чтобы таких людей не было в нашем государственном аппарате."

На днях на Майдане разразился очередной языковой скандал. Женщина, представлявшая свой перформанс, находясь у места памяти, отказалась переходить на украинский. Она заявила о том, что украинцы и россияне братские народы.

Читайте также: