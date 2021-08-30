Работницу вокзала Запорожье-1, которая не позволяла детям спать в зале ожидания, уволили

Работницу вокзала Запорожье-1, которая не позволяла детям спать в зале ожидания, уволили

Одну женщину уволили, еще две понесли дисциплинарную ответственность.

Работницу зала ожидания вокзала "Запорожье-1", которая не позволяла спать двум детям, когда те ожидали поезд вместе со своей матерью, уволили.

Об этом сообщают на сайте Омбудсмена.

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"Во время проверки установили, что дежурная залы ожидания безосновательно превысила свои полномочия и нарушила требования технологического процесса работы вокзала станции "Запорожье 1" и Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, утвержденных приказом Министерства транспорта и связи Украины от 27.12.2006 г. № 1196", — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудницу вокзала уволили.

Вместе с тем, две работницы вокзала, которые не повлияли на решение конфликтной ситуации между пассажиром и дежурной зала ожидания повышенной комфортности, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, на железнодорожном вокзале в Запорожье произошел скандал. Молодую маму с двумя детьми выгоняли с платного зала повышенной комфортности — там заявили, что дети могут в зале просто сидеть, но спать — запрещено.

"Дети пришли сюда отдыхать, а они у вас спят. Они проспали", — сказала администратор.

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