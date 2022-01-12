Клиент обвинил "Новую почту" в хищении дорогой посылки: что говорят в компании

Клиент обвинил "Новую почту" в хищении дорогой посылки: что говорят в компании

В "Новой почте" подчеркнули, что они устанавливают обстоятельства инцидента.

В г. Сновске Черниговской области произошел скандал с "Новой почтой". Клиент обвинил компанию в хищении дорогостоящей посылки.

Об этом клиент почтового оператора Сергей написал на странице "Новой почты" в Facebook.

Клиент обвинил компанию в хищении

По словам мужчины, он отправил покупателю новый компьютер: системный блок и монитор. Однако в г. Сновск получатель обнаружил, что часть запчастей из системного блока просто исчезла.

В то же время, работник "Новой почты" заявил, что он не примет жалобу, поскольку ее может написать только отправитель. Только после спора с сотрудником почтового оператора потерпевший смог подать жалобу о хищении его посылки.

"Почему Новая Почта из Сновска в Козелец таскала компьютер через Киев, а потом — Бровары, если это рядом, непонятно, видимо, запутывали следы кражи", — написал Сергей.

Мужчина отметил, что из-за кражи он обратится в суд. Также клиент "Новой почты" призвал компанию провести беседы со своими работниками, поскольку они якобы грубят людям.

"Новая почта" прокомментировала скандал

"Новая почта" уже прокомментировала скандал. Там отметили, что они устанавливают обстоятельства происшествия и добавили, что их сотрудники никого не хотели обидеть и что у них такие правила возвращения.

"Имеем информацию, что коллеги из отдела компенсаций с вами связались и ожидают от вас ИНН. Если хотите отправить документ нам, а мы передадим коллегам для ускорения рассмотрения вашего вопроса", — говорится в комментарии "Новой почты".

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