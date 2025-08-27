Работник химзавода по заказу ФСБ корректировал воздушные атаки в 5 областях Украины

СБУ задержала корректировщика / © СБУ

В Киевской области правоохранители разоблачили 40-летнего работника местного химического завода, который, действуя по заказу российской ФСБ, предоставлял врагу данные для точного поражения военных целей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

По информации СБУ, основной задачей задержанного было определение и передача координат аэродромов, комплексов противовоздушной обороны и предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях.

Для выполнения задач он осуществлял разведку на местах, обозначал цели на цифровых картах и получал дополнительные данные через знакомых, под видом дружеских разговоров собирая разведывательную информацию.

СБУ разоблачила агента при попытке зафиксировать последствия ракетного удара по Киевской области. Одновременно были приняты меры для повышения безопасности объектов украинских войск.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с геолокациями, фотографиями и другими материалами, подготовленными для оккупантов.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные следственные действия проводили сотрудники СБУ под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве контрразведка СБУ задержала агента ФСБ. Злоумышленник корректировал ракетно-пушечные атаки РФ по городу и шпионил за перемещением эшелонов Сил обороны.