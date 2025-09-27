Работник подвергся давлению на работе: какие компенсации предусмотрены законом

Работа / © Associated Press

Работники, подвергшиеся моббингу на рабочем месте, подтвержденного судом, имеют право на законные компенсации и выходное пособие.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета

Согласно действующему законодательству, если работник пострадал от травли, факт которой установлен судом, работодатель должен возместить причиненный ущерб, включая расходы на лечение. Кроме того, работнику могут начислить компенсацию за моральный ущерб в случае, если нарушение его прав привели к страданиям или ограничили нормальную жизнь.

Закон также позволяет работнику расторгнуть трудовой договор, если работодатель оказал моббинг или не принял меры для его прекращения. В этом случае работнику полагается выходное пособие в размере, предусмотренном коллективным договором, но не менее трехмесячного среднего заработка.

Руководители, которые совершают моббинг или не реагируют на жалобы подчиненных, могут быть уволены по дополнительным основаниям, предусмотренным КЗоТ. Таким образом, подтвержденный судом факт травли влечет за собой не только моральную, но и финансовую ответственность работодателя.

