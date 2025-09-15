Работник предприятия в Киевской области передавал россиянам локации подразделений ПВО: что ему "светит" / © СБУ

К 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорен еще один корректировщик российских воздушных атак. Он отслеживал расположение подразделений противовоздушной обороны в Киевской области и передавал эту информацию врагу.

Об этом пишет СБУ.

Как установило расследование, агентом оказался 41-летний кладовщик местного предприятия, которого завербовала ФСБ. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своей активности в запрещенную социальную сеть «ВКонтакте».

Главной задачей предателя было выявление позиций мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций, защищающих воздушное пространство столицы. С этой целью во время воздушных тревог выходил на местность, чтобы зафиксировать координаты работы украинского ПВО. После обнаружения целей агент немедленно посылал отчеты своему куратору через анонимный чат в мессенджере.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальном этапе его деятельности и провели меры по обеспечению позиций Сил обороны. Впоследствии его задержали «на горячем», когда он шпионил вблизи места дислокации украинских военных.

На основании доказательств, собранных СБУ, суд признал агента виновным в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, два агента российской ФСБ получили тюремные приговоры за подготовку терактов и диверсий в Киеве. По материалам СБУ и Нацполиции, один из осужденных пытался взорвать полицейских в центре столицы, а другой поджигал автомобили ВСУ. Оба задержаны в конце 2024 года.

В ночь на 12 сентября Россия находилась под массированной атакой дронов. Был поражен порт Приморска и ряд нефтеперекачивающих станций. Примерные ежедневные потери бюджета России от прекращения экспорта могут составить до 41 миллиона долларов.

Также после атаки украинских беспилотников в нефтеналивном порту Приморск в Ленинградской области РФ повреждены два причала и нефтяной танкер. Местные жители обнаружили маслянистые пятна на берегу Финского залива.