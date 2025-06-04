Работник СИЗО влюбился в арестантку и согласился на преступление

Тюрьма. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

Реклама

Работник Ривненского следственного изолятора под влиянием романтических отношений с арестанткой согласился помогать с поставкой наркотических средств на территорию учреждения

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как отметили в ГБР, организатором наркотрафика был ранее судимый мужчина, который находился под стражей в том же учреждении по делу о сбыте наркотиков и преступном влиянии.

Реклама

«Под давлением эмоциональной связи чиновник согласился на участие в схеме. Он получал наркотики на свое имя по указаниям заключенной, после чего проносил запрещенные вещества в учреждение. Арестантка, прикрываясь передачами, передавала „товар“ организатору, который уже распространял наркотики среди других заключенных СИЗО», — говорится в сообщении.

Таким образом в СИЗО попадали такие наркотики как бупренорфин, метамфетамин, каннабис и психотропные вещества типа PVP («соли»).

«Денег работник изолятора за участие в преступлении не брал — его „вознаграждением“ стали интимные фото и переписка с арестанткой, которые, вероятно, были инструментом влияния», — сообщили в ГБР.

Работника СИЗО задержали «с поличным» во время получения очередной партии наркотиков.

Реклама

Женщина, которая уговорила работника СИЗО, уже получила приговор по другому делу — она приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы, которые она будет отбывать в другом учреждении.

Всем трем фигурантам — работнику СИЗО, арестантке и организатору — сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотиков в месте лишения свободы, совершенное организованной группой повторно).

Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киевском следственном изоляторе произошли массовые задержания. Часть персонала СИЗО и медики действовали под контролем криминалитета

Реклама