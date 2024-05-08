Работник ТЦК избил ногами: в Сети опровергли новый фейк россиян

В программе пропагандистского российского "Первого канала" появился сюжет, что в Одесской области якобы работник ТЦК повалил гражданского на землю и избил его ногами.

Первым видеофрагментом драки опубликовал Telegram-канал "Одесса INFO", из которого и "украли" видео россияне.

"По сообщениям от очевидцев, гражданский набухался и затеял первую драку с военным, а мужчина в форме ему уже ответил. Говорят, что это не ТЦК, а вернувшийся с фронта парень", — говорится в сообщении Telegram-канала. Как видим, никакой мобилизацией здесь и не "пахнет".

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также опроверг этот фейк россиян и отметил, что на видео – не "принудительная мобилизация", а драка, а мужчина в форме – не работник ТЦК, а вернувшийся с фронта военный.

Ранее россияне придумали, что США якобы контактируют с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным по поводу возможной замены Владимира Зеленского на посту президента. В ГУР опровергли этот фейк.

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