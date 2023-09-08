Работник ТЦК поставлял наркотики своему руководителю, который битой отлупил военного в Ровно

ДБР сообщило о подозрении должностному лицу Ровенского районного ТЦК, который поставлял наркотики своему руководителю, чтобы "продвигаться по карьерной лестнице".

Начальник структурного подразделения Ровенского районного ТЦК и СП систематически снабжал своего руководителя наркотиками. Ему сообщили о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба ДБР.

Во время проведения расследования по избиению солдата в центре комплектования в Ровно у руководителя районного ТЦК и СП правоохранители обнаружили 8 пакетов с амфетамином.

Работник ТЦК поставлял наркотики своему руководителю / Фото: Государственное бюро расследований

В ходе досудебного расследования выяснилось, что должностное лицо имело своего "дилера" из подчиненных военнослужащих.

Начальник структурного подразделения систематически привозил разные дозы амфетамина руководителю, а в отдельных случаях оставлял так называемые "закладки". По информации следствия, деньги за психотропы мужчина не получал, а таким образом только пытался угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице.

Работник ТЦК поставлял наркотики своему руководителю / Фото: Государственное бюро расследований

Чтобы скрыть свою преступную деятельность в разговорах и сообщениях, злоумышленники использовали пиратский сленг, наркотики называя "белой меткой", а друг друга — придуманными кличками.

Работник ТЦК поставлял наркотики своему руководителю / Фото: Государственное бюро расследований

Таким образом, начальнику структурного подразделения Ровенского районного ТЦК и СП объявили о подозрении в незаконном приобретении и сбыте психотропных веществ в крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Теперь подозреваемому "светит" лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним, начальнику Ровенского областного ТЦК Сергею Луцюку сообщили о подозрении из-за избиения подчиненного военного. Он вместе с руководителем районного ТЦК отлупил военного битой и заставлял на коленях "вымаливать извинения".

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