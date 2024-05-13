Работник ТЦК в Одесской области за отсрочку от мобилизации требовал необычную взятку: что хотел

Злоумышленник хотел получить от военнообязанного 300 литров горючего. В случае отказа угрожал мужчине отправлением на фронт.

В Одесской области работника ТЦК разоблачили на взятке за выдачу справки, которая отсрочивает мобилизацию. Правоохранители говорят, что он потребовал за свою "услугу" 300 литров горючего.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

По словам правоохранителей, работник ТЦК требовал с жителя Подольского района вознаграждение за справку о бронировании от мобилизации. Злоумышленник хотел получить 300 литров горючего или стоимость этого горючего в денежном эквиваленте. В случае отказа угрожал мужчине отправлением на фронт.

Залоумышленник был задержан во время сделки "на горячем": он передал заранее подготовленное им временное удостоверение военнообязанного и получил за эту "услугу" 15 тысяч гривен.

В то же время, гражданин, которому военком создавал искусственные препятствия и требовал вознаграждение, работает на предприятии критической инфраструктуры и имел законное право на отсрочку. Однако злоумышленник убеждал мужчину, что выдача этой справки зависит именно от него.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах оказывающего неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, сопряженного с требованием неправомерной выгоды.

За совершенное работнику ТЦК грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.