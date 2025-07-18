Работник ТЦК до смерти забил мобилизованного, от которого отказались несколько частей

Суд продлил работнику ТЦК срок пребывания под стражей по делу о гибели мобилизованного / © ТСН

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Работник Киевского городского ТЦК и СП прямо в автобусе забил до смерти мобилизованного, от которого отказались несколько воинских частей. Военнослужащий получил подозрение и находится под стражей.

Об этом пишет издание «Судебно-юридическая газета».

Печерский райсуд Киева оставил под стражей военнослужащего взвода охраны Сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП. Мужчину подозревают в превышении полномочий при выполнении служебного задания по «поставке мобилизационных ресурсов» — именно такая формулировка указана в судебных решениях.

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В материалах дела говорится, что 7 мая 2025 года работники ТЦК задержали на улице киевлянина Н., который нарушил правила воинского учета и был в розыске. В тот же день мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. После этого задержанный оказался в Сборном пункте Киевского городского ТЦК.

Почему воинские части отказались от мобилизованного?

Уже на следующий день киевлянина отправили в один из учебных центров, но там не захотели «оформлять» мобилизованного. Все потому, что у мужчины были алкогольная зависимость, травма бедра и варикозное расширение вен. Поэтому его вернули в столичный Сборный пункт.

Уже 9 мая этого мужчину в составе уже другой партии мобилизованных, в сопровождении двух офицеров и нескольких военных отправили в учебный центр во Львовской области. Но и там отказались «оформлять» мужчину по упомянутым выше причинам.

Поэтому мобилизованного пришлось возвращать в Киев. Отмечается, что людей, от которых отказался учебный центр, было достаточно много.

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Поздно вечером 9 мая майор — старший группы приказал водителю автобуса остановиться возле одного из супермаркетов, чтобы мобилизованные смогли что-то приобрести. Майор лично разрешил Н. купить энергетик Revo, хотя этот напиток содержит алкоголь. Ночью мобилизованный выпил энергетик и начал вести себя неадекватно — бегал по автобусу, громко разговаривал, ссорился с работниками ТЦК, мешал спать другим и отказывался выполнять приказы.

Избиение мобилизованного

Майор приказывал мужчине успокоиться, но тот не выполнял приказ. После этого один из военнослужащих ТЦК не менее трех раз ударил Н. в лицо. Когда мужчина упал, военный еще три-четыре раза ударил его электрическим шокером, схватил за голову и начал бить ею об пол, бил также ногами по голове и прыгал на грудную клетку.

Это избиение киевлянина происходило несколько раз на протяжении почти всего пути в столицу. Офицеры на действия подчиненного не реагировали.

Когда автобус прибыл к месту назначения, военнослужащий ТЦК просто вытащил Н. за ноги из транспорта и бросил на плацу сборного пункта. Через некоторое время на мужчину обратили внимание, на вызов прибыли медики, которые лишь констатировали смерть мобилизованного.

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Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, Н. умер из-за сочетания травмы головы и груди, переломов ребер и повреждения внутренних органов.

Работник ТЦК взят под стражу — какое наказание грозит?

11 мая ГБР сообщило военнослужащему ТЦК о подозрении в превышении военным должностным лицом власти с применением насилия, которое повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения. Наказание за это преступление — от 8 до 12 лет заключения.

12 мая Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте сроком на два месяца.

2 июля Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Во время рассмотрения апелляции работник ТЦК и адвокат просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Аргументы — у военного на иждивении есть малолетний ребенок и мать преклонного возраста. Работник ТЦК также рассказал, что у него серьезные проблемы со здоровьем и он нуждается в лечении в военном госпитале.

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4 июля Печерский райсуд продлил меру пресечения — содержание под стражей — до 11 августа.

Напомним, накануне в Сети появилось видео, как во Львове мужчины в форме «бусифицировали» парня, таща его по земле. В ТЦК не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, их ли сотрудники были на видео.