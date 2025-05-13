Работник ТЦК избил мужчину в Харькове, в дело вмешался мэр: кем оказался пострадавший

Скриншот с видео драки

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Житель Харькова, которого несколько дней назад ударил кулаком в живот военнослужащий ТЦК, работает учителем и имеет законное право на отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Несколько дней назад соцсети облетело позорное видео. На нем работник одного из терцентров комплектования Харькова бьет мужчину возле автомата с водой. Пострадавший наш харьковчанин», — пишет Терехов.

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По его словам, мужчина является учителем истории, прав человека и «Защиты Отечества», а также классным руководителем 8 класса. Он имел законное право на бронирование и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы.

Терехов подчеркнул, что судя по кадрам видео, учитель не нарушал закон, не провоцировал конфликта и не сопротивлялся. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение силы.

«Конечно, нельзя обобщать — в ТЦК работает много достойных людей, искренне служащих Украине. Однако такие случаи, как этот, отражаются на доверии к государству и обесценивают подвиг настоящих защитников. Они играют в пользу врага и раскалывают общество изнутри», — отметил мэр Харькова.

Терехов заявил, что обратился к руководству всех правоохранительных органов с просьбой провести полное расследование и наказать виновного.

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«Это уже не просто очередной инцидент — это принципиальный вопрос справедливости, который особенно важен в условиях войны, когда каждый носящий форму должен быть примером чести, а не наоборот. Также призываю медиа и общественность не оставаться в стороне. Нам нужна единая позиция. Мы строим демократическое государство, в котором каждый — учитель, военный, медик или кто-либо другой — имеет право на защиту и достойное отношение», — подытожил городской голова.

Напомним, что в воскресенье, 11 мая, в Харькове во время проверки документов работник ТЦК неожиданно ударил кулаком в живот парня.

В ТЦК утверждают, что конфликт возник «в результате провокационных действий со стороны гражданина».

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