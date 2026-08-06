Работник ТЦК на Закарпатье приковал мужчину наручниками к лестнице на всю ночь

Наручники / © Freepik

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Работник ТЦК в Закарпатье приковал мужчину наручниками к лестнице на всю ночь, чтобы тот остался на территории мобилизационного пункта.

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование по работнику временного мобилизационного пункта одного из районных ТЦК и СП Закарпатской области. Обвинительный акт по делу о пытках военнообязанного уже направили в суд, пишет «Судебно-юридическая газета».

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По данным следствия, в марте 2026 года работник ТЦК пытался заставить мужчину оставаться на территории мобилизационного пункта. Чтобы лишить его возможности передвигаться, фигурант использовал наручники и приковал военнообязанного к металлической лестнице, оставив его в таком состоянии на всю ночь.

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В ходе расследования работники ГБР изъяли служебные документы, материалы внутренних проверок, исследовали записи с нагрудных камер сотрудников полиции, а также допросили потерпевшего, свидетелей и представителей Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Действия работника ТЦК квалифицированы по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки — умышленное причинение сильного физического и морального страдания с целью заставить личность действовать вопреки его воле). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Кроме этого, ГБР проводит отдельное досудебное расследование фактов незаконного содержания военнообязанных временным исполняющим обязанности начальника районного ТЦК и СП и начальником подразделения военного учета. Материалы по этим должностным лицам выделены в отдельные уголовные производства — ранее им уже сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и пытках.

Напомним, в Киеве 31-летний мужчина обвинил врача ВЛК в отправлении насмерть и зарезал ее, нанеся 17 ударов ножом. Мужчина взят под стражу без права на залог. Кроме того, в рамках досудебного расследования устанавливается, как мужчина прошел в помещение ВЛК с ножом. Подозреваемому в случае доказательства вины грозит пожизненное заключение.

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