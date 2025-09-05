ТСН в социальных сетях

Работник ТЦК получил ножевые ранения во время проверки документов: что произошло

Пострадавший получил множественные резаные раны руки.

Мобилизация в Украине

В городе Змиев Харьковской области работник ТЦК получил ножевые ранения во время проверки военно-учетных документов у 41-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Инцидент произошел утром 3 сентября во время мероприятий по оповещению, которые проводили работники ТЦК.

Как сказано в сообщении, военнообязанный мужчина «агрессивно отреагировал на законное требование должностного лица, достал нож и нанес работнику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки ножевые ранения».

В полиции уточнили, что пострадавший получил множественные резаные раны руки.

Мужчина, который набросился на работника ТЦК с ножом, пытался убежать, однако правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 350 УКУ (угроза или насилие в отношении должностного лица).

Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в селе Боратин Луцкого района двое мужчин оказали физическое сопротивление работникам ТЦК, которые пытались проверить их военно-учетные документы. Во время столкновения произошла стрельба.

