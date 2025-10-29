Работник ТЦК помогал убегать мобилизованным: "заработок" едва уместился на кровати (фото)

Задержание работника ТЦК / © Государственное бюро расследований

На Закарпатье инструктор отделения рекрутинга Мукачевского РТЦК и СП за деньги помогал призывникам бежать из помещения центра комплектования, а военнослужащим, которых вернули после СЗЧ — из батальона резерва.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований после завершеня досудебного расследование этого дела.

По данным следствия, работник ТЦК тайком выводил за пределы учреждения мужчин, которые прибыли в военкомат для мобилизации, но не желали служить.

Стоимость такой услуги составляла $3-4 тысячи, которые ему приносили родственники или знакомые военнообязанных. За $4-5 тысяч он также «помогал» военным, которые только что вернулись из СЗЧ, снова бежать из батальона резерва.

Как выяснили следователи, во время частных разговоров с бойцами он сам склонял их к повторному побегу. Работник ТЦК уверял «клиентов», что покажет путь, по которому можно выйти за расположение части в обход патрулей. Там беглецов должен был ждать его знакомый, чтобы собственным автомобилем доставить в безопасные места.

По такой схеме место несения службы оставили по меньшей мере 5 военнослужащих.

Работники ГБР задержали инструктора еще в феврале 2025 года во время получения $10 тысяч за содействие в уклонении от прохождения военной службы двум военнослужащим.

Во время обысков по месту его жительства изъятыми у него деньгами полностью застелили большую кровать.

Обвиняемого будут судить за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что ежемесячно на военную службу по мобилизации и через систему рекрутинга прибывает около 30 тысяч граждан Украины.