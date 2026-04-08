Работник ТЦК шантажировал студента фальшивкой о розыске

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

В одном из районных ТЦК и СП города Николаева разоблачили военнослужащего и его сообщника, которые шантажировали студента одного из вузов фальшивым сообщением о розыске. При этом они обещали решить «проблему» за 500 долларов США.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как установило досудебное следствие, в декабре прошлого года подозреваемые безосновательно внесли в информационную систему «Оберіг» данные о якобы неявке студента по вызову в ТЦК, несмотря на то, что он имел законное право на отсрочку от призыва.

Реклама

Для психологического давления один из них прислал студенту скриншот из базы, где тот числился в розыске.

Подозреваемые требовали 500 долларов США, обещая повлиять на должностных лиц ТЦК для удаления данных из системы.

В марте 2026 года правоохранители разоблачили подозреваемых после передачи и распределения между собой оговоренной суммы средств.

© Офис Генерального прокурора

Махинаторам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Реклама

Сейчас одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 99 840 гривен, в отношении другого — продолжается судебное разбирательство.

Устанавливаются другие возможные участники схемы и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Напомним, в рамках реформы мобилизации в Украине Минобороны предлагает переложить на полицию некоторые функции территориальных центров комплектования.