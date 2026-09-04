ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
891
Время на прочтение
2 мин

Работник ТЦК снес своим авто двухлетнего ребенка и сбежал: детали и фото

Водитель оставил травмированного мальчика в опасности и скрылся. Полиция уже задерживает водителя.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Место ДТП в Одесской области, где работник ТЦК и СП сбил ребенка

Место ДТП в Одесской области, где работник ТЦК и СП сбил ребенка / © Полиция Одесской области

Дополнено новыми материалами

В Одесской области 3 сентября произошла резонансная авария с участием работников ТЦК и СП. Водитель сбил двухлетнего мальчика и сбежал с места происшествия. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в одном из сел Балтской громады Одесской области.

По предварительным данным, работник районного ТЦК и СП, осуществлявший мобилизационное оповещение, наехал на мальчика в возрасте 2,5 года. Ребенок в этот момент отошел от отца, с которым находился на дороге. После ДТП водитель покинул место аварии.

В результате наезда мальчик получил телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

По факту ДТП следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекших телесные повреждения. Также производство было открыто по статье об оставлении в опасности.

Водителя задерживают в процессуальном порядке. Правоохранители продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства аварии.

Место ДТП в Одесской области, где работник ТЦК и СП сбил ребенка / © Полиция Одесской области

Место ДТП в Одесской области, где работник ТЦК и СП сбил ребенка / © Полиция Одесской области

К слову, в Луцке оштрафовали водителя буса ТЦК, который на территории жилого комплекса «Атлант» наехал на беременную и скрылся с места происшествия. Потерпевшая получила ушибы и ссадины. Патрульные составили на водителя Fiat Scudo протоколы за нарушение ПДД и оставление места ДТП.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie