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Работник ТЦК снес своим авто двухлетнего ребенка и сбежал: детали и фото
Водитель оставил травмированного мальчика в опасности и скрылся. Полиция уже задерживает водителя.
В Одесской области 3 сентября произошла резонансная авария с участием работников ТЦК и СП. Водитель сбил двухлетнего мальчика и сбежал с места происшествия. Пострадавшего ребенка госпитализировали.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в одном из сел Балтской громады Одесской области.
По предварительным данным, работник районного ТЦК и СП, осуществлявший мобилизационное оповещение, наехал на мальчика в возрасте 2,5 года. Ребенок в этот момент отошел от отца, с которым находился на дороге. После ДТП водитель покинул место аварии.
В результате наезда мальчик получил телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован в больницу.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
По факту ДТП следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекших телесные повреждения. Также производство было открыто по статье об оставлении в опасности.
Водителя задерживают в процессуальном порядке. Правоохранители продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства аварии.
К слову, в Луцке оштрафовали водителя буса ТЦК, который на территории жилого комплекса «Атлант» наехал на беременную и скрылся с места происшествия. Потерпевшая получила ушибы и ссадины. Патрульные составили на водителя Fiat Scudo протоколы за нарушение ПДД и оставление места ДТП.