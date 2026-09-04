Работник ТЦК снес своим авто двухлетнего ребенка и сбежал: детали и фото

Место ДТП в Одесской области, где работник ТЦК и СП сбил ребенка / © Полиция Одесской области

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В Одесской области 3 сентября произошла резонансная авария с участием работников ТЦК и СП. Водитель сбил двухлетнего мальчика и сбежал с места происшествия. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в одном из сел Балтской громады Одесской области.

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По предварительным данным, работник районного ТЦК и СП, осуществлявший мобилизационное оповещение, наехал на мальчика в возрасте 2,5 года. Ребенок в этот момент отошел от отца, с которым находился на дороге. После ДТП водитель покинул место аварии.

В результате наезда мальчик получил телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

По факту ДТП следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекших телесные повреждения. Также производство было открыто по статье об оставлении в опасности.

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Водителя задерживают в процессуальном порядке. Правоохранители продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства аварии.

Место ДТП в Одесской области, где работник ТЦК и СП сбил ребенка / © Полиция Одесской области

К слову, в Луцке оштрафовали водителя буса ТЦК, который на территории жилого комплекса «Атлант» наехал на беременную и скрылся с места происшествия. Потерпевшая получила ушибы и ссадины. Патрульные составили на водителя Fiat Scudo протоколы за нарушение ПДД и оставление места ДТП.

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