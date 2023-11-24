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Работник "Укрэнерго" помогал армии РФ готовить удары по энергетической инфраструктуре

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Работник "Укрэнерго" помогал армии РФ готовить удары по энергетической инфраструктуре

Энергетика. / Фото: Associated Press

Мужчина находится под стражей.

Работник " Укрэнерго " обвиняется в сотрудничестве с армией Российской Федерации. 62-летний харьковчанин помогал оккупантам готовить удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Отмечается, что дело было передано в Дзержинский райсуд Харькова. Следствие установило, что харьковчанин передавал информацию с рабочей базы "Укрэнерго" бывшему коллеге, проживающему на временных оккупированных территориях Луганщины. Тот предоставлял данные об украинских АЭС, ТЭС и ТЭЦ представителям России.

"Харьковчанин передавал своему эксколезу информацию о работе объединенной энергетической системы Украины и наиболее уязвимых мест энергетического комплекса государства. Предоставленная информация была необходима оккупантам для планирования ракетных ударов с целью выведения из строя электроэнергетического комплекса Украины", — говорится в сообщении.

Мужчина находится под стражей. Его обвиняют в государственной измене. Харьковчанину грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала предателя, который во время захвата Херсонщины "сдал" своего отца, чтобы получить "должность" от Сальдо. После измены сына отца-патриота отвезли в местную русскую застенку.

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Дата публикации
Просмотры
656
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