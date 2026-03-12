- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 241
- Время на прочтение
- 1 мин
Работника "Ощадбанка" в критическом состоянии госпитализировали после задержания в Венгрии — Bloomberg
Задержанный работник «Ощадбанка» госпитализирован, деньги банка остались в полиции.
Одного из граждан Украины, которых задерживали в Венгрии, были вынуждены отправить в больницу в критическом состоянии. Ранее Киев заявлял о грубом обращении с задержанными.
Об этом глава Национального банка Андрей Пышный сказал в интервью для Bloomberg.
Он назвал инцидент «абсурдным и незаконным» обвинив правительство Венгрии в «полном игнорировании европейских норм, правил и ценностей». По его словам, операция перевозки средств, которую осуществляли работники Ощадбанка, была обычной практикой после того, как в Украину из-за войны перестали осуществлять авиарейсы.
«Вы спрашиваете, удивлен ли я тем, что произошло. Я бы сказал, что я взбешен», — добавил Пышный.
Bloomberg цитирует венгерское издание Telex, написавшее, что сегодня, 12 марта, венгерские власти вернут инкассаторские автомобили, которые задерживали вместе с работниками, но без конфискованных средств.
Напомним, ранее Киев обвинял Будапешт в грубом обращении с задержанными украинцами — их 28 часов держали в наручниках, не допускали к ним консулов и адвокатов, говорили на русском, а одного из них — имеющего инвалидность — довели до обморока, не оказывая помощи.