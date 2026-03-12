ТСН в социальных сетях

Украина
241
1 мин

Работника "Ощадбанка" в критическом состоянии госпитализировали после задержания в Венгрии — Bloomberg

Задержанный работник «Ощадбанка» госпитализирован, деньги банка остались в полиции.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Ощадбанк

Ощадбанк / © УНИАН

Одного из граждан Украины, которых задерживали в Венгрии, были вынуждены отправить в больницу в критическом состоянии. Ранее Киев заявлял о грубом обращении с задержанными.

Об этом глава Национального банка Андрей Пышный сказал в интервью для Bloomberg.

Он назвал инцидент «абсурдным и незаконным» обвинив правительство Венгрии в «полном игнорировании европейских норм, правил и ценностей». По его словам, операция перевозки средств, которую осуществляли работники Ощадбанка, была обычной практикой после того, как в Украину из-за войны перестали осуществлять авиарейсы.

«Вы спрашиваете, удивлен ли я тем, что произошло. Я бы сказал, что я взбешен», — добавил Пышный.

Bloomberg цитирует венгерское издание Telex, написавшее, что сегодня, 12 марта, венгерские власти вернут инкассаторские автомобили, которые задерживали вместе с работниками, но без конфискованных средств.

Напомним, ранее Киев обвинял Будапешт в грубом обращении с задержанными украинцами — их 28 часов держали в наручниках, не допускали к ним консулов и адвокатов, говорили на русском, а одного из них — имеющего инвалидность — довели до обморока, не оказывая помощи.

241
