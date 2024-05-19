Работника ТЦК осудили за бегство со службы – говорит, что хотел служить на фронте, а не в военкомате

Работник военкомата получил три года тюрьмы, потому что две недели не приходил на службу. Военный объяснил, что хотел служить на передовой, а не в ТЦК.

Об этом говорится в приговоре Сторожинецкого районного суда Черновицкой области.

Мужчина был зачислен в роту охраны местного ТЦК. Однако 15 мая 2023 г. на службу он не явился и оставался дома до 7 июня того же года.

Задержанный свою вину признал полностью.

"Он хотел служить на передовой, а не в ТЦК. Просил его строго не наказывать и дать возможность воевать и отправить его в действующую армию", — сказано в материалах дела.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности предварительное участие в защите Украины и желание отправиться на фронт. Тем не менее, мужчине был назначен наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако приговор суда можно обжаловать.

"Такой вывод суда, возможно также и с учетом личности обвиняемого, который является молодым, не утраченным для общества человеком, который содержит трое несовершеннолетних детей, положительно характеризуется, имеет желание искупить свою вину перед обществом и идти отстаивать территориальную целостность Украины, а также принимая в внимания, что обвиняемый уже принимал участие в боевых действиях и получил при этом болезни", – говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что в Ровно главный сержант был осужден за дезертирство.

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