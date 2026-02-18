Работника ТЦК наказали за незаконную мобилизацию на Львовщине: детали

ТЦК / © ТСН

Верховный Суд Украины отказал в открытии кассационного производства по жалобе сотрудника Золочевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Богдана О.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Военный пытался обжаловать решение судов предыдущих инстанций, которыми он был признан виновным в незаконной мобилизации военнообязанного, имевшего законное право на отсрочку.

Детали скандала

Инцидент, послуживший поводом для судебного разбирательства, произошел в сентябре 2025 года. 44-летний житель Львовщины Владимир Малицкий, получив повестку по почте, на следующий день добровольно явился в Золочевское РТЦК.

Мужчина намерен обновить данные и подтвердить свое право на отсрочку, поскольку был единственным опекуном 82-летнего отца Иосифа Малицкого. Пожилой мужчина имел первую группу инвалидности и был прикован к постели.

Несмотря на наличие законных оснований для освобождения от призыва, временный исполняющий обязанности начальника отделения рекрутинга и комплектования Богдан А. сообщил Владимиру, что он якобы находится в розыске и подлежит немедленной мобилизации.

В связи с реорганизацией управления социальной защиты и передачей функций в Пенсионный фонд Владимир Малицкий не успел вовремя получить обновленную справку о получении пособия по уходу.

Однако материалы дела свидетельствуют, что работник ТЦК Богдан О. знал о семейных обстоятельствах призывника. Малицкий ранее уже обращался в центр комплектования для оформления отсрочки, поэтому в его личном деле содержалась информация о тяжелобольном отце с первой группой инвалидности. Несмотря на это, чиновник принял решение о принудительной отправке мужа в армию.

Какие последствия незаконного решения

Владимира Малицкого сразу направили на полигон для прохождения базовой общевойсковой подготовки. В это время его 82-летний немощный отец остался дома сам без всякого ухода. Тревогу забили соседи, услышавшие крики пожилого мужчины. Именно они определенное время ухаживали за ним и хозяйством, пока ситуация не получила огласки.

После вмешательства общественности и огласки в СМИ Владимира Малицкого отпустили с полигона, а впоследствии официально списали с военной службы.

Действия работника ТЦК квалифицировали по ч. 2 ст. 172-14 КУоАП (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). В октябре Золочевский районный суд признал Богдана О. виновным и наложил на него штраф в размере 34 тысяч гривен.

Чиновник не согласился с таким решением и пытался обжаловать его сначала в апелляционном суде, а затем — в Верховном Суде. Однако высшая судебная инстанция в начале февраля отказала в открытии производства, подтвердив законность наказания.

Напомним, в Одессе двое патрульных полицейских «зарабатывали» на военнообязанных, подлежащих мобилизации. Они требовали деньги у водителей за то, что они не будут доставлены в ТЦК.