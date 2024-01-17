Работники Bihus Info употребляли наркотики: все детали скандала и реакция медиасообщества

ТСН.ua собрал все, что известно о скандале с Bihus Info.

В Украине разразился новый скандал с журналистами – в Сеть "слили" видео, на котором работники команды расследователей Bihus.Info употребляли наркотики.

В Bihus.Info в свою очередь пообещали наказать своих сотрудников, но заявили о слежках и преследованиях.

Все детали собрал ТСН.ua.

Что за видео

Видео появилось на сайте "Народная правда".

На кадрах слышно, как работники обсуждают покупку и стоимость наркотических веществ, а затем их употребляют.

"Журналисты решили закинуться наркотой прямо на новогоднем корпоративе. Они специально выехали в загородный комплекс за Киевом", – говорилось в сообщении.

Скриншот из "слитого" видео

Не журналисты, а операторы: реакция проекта

В Bihus.Info уже прокомментировали ситуацию. Там уточнили, что на видео действительно часть команды проекта, но не журналисты, а операторы.

"Я теперь должен оправдываться за вполне взрослых людей, которые в свое свободное время оказались, буду откровенным – долб**обами. Все причастные получают пизд и кадровые чистки. И за сам факт употребления отдельно, и за то, что..." как бы это сформулировать... Ну в общем по всем пунктам – ну долб**обы же! А я не люблю работать с долб**обами", – отметил руководитель проекта Денис Бигус.

В Bihus.Info отметили, что часть команды нарушила принципы и ценности проекта, поэтому следствием будут "жесткие кадровые изменения".

В проекте пообещали, что все их работники сдадут тесты на употребление наркотиков. О результатах обещают сообщить впоследствии.

В Bihus.Info заявили о слежке и прослушивании

Несмотря на анонсированные кадровые изменения, Денис Бигус заявил о незаконности действий неизвестных в отношении уже экс-сотрудников.

"Во-первых, им прослушивали телефоны, где они обсуждают, что им нужно купить, потому что они без этого корпоратив "не вывезут". Во-вторых, в домике, где они жили, установили камеру и сняли процесс применения", – сказал Денис. Бигус.

Редактор Bihus.Info Максим Опанасенко в комментарии Нromadske сказал, что сотрудников Bihus.Info прослушивали, а также следили за ними, по меньшей мере, несколько месяцев.

По его словам, Bihus.Info обратились к правоохранителям с заявлением о слежке за сотрудниками проекта, а также самостоятельно работают над выяснением того, "кто за этим стоит".

Заявление председателя комитета ВР по свободе слова

На инцидент отреагировал и председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

"О "корпоративе" отдельных работников Bihus.info и сливе видео в сеть. Удостоверение журналиста, прокурора или депутата не является и не может быть основанием для нарушения закона. Никакого. Но скрытая съемка, слив видео и давление на медиа также недопустимы... Необходимо выяснить, кто и с какой целью шпионил и благодаря кому материалы попали в публичный доступ", – отметил нардеп в Telegram.

В эфире "Радио Свобода" Юрчишин добавил, что его комитет будет собираться на заседание по поводу системных нарушений прав журналистов, в том числе недавних случаев: нападения на Михаила Ткача, препятствования работе журналистки в Николаеве, провокации против расследователя Юрия Николова.

"Это точно препятствие, это точно давление, это точно незаконные действия. Но кто их совершал – за это должны отвечать правоохранительные органы. Иначе подозрения, которые уже раздаются со всех сторон, что это и были правоохранительные органы в интересах кого-то из представителей власти, будут фактически подтвержденными", – сказал нардеп.

Реакция СБУ

В СБУ сообщили, что расследуют обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info. По данному факту возбуждено уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

"По убеждению СБУ, прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины как демократического государства. Подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся оборота наркотических веществ. Оценку этому могут дать исключительно правоохранительные органы в соответствии со своей подследственностью", – говорится в сообщении.

Возмущение общественности

В Центре противодействия коррупции осудили слежку за работниками Bihus.Info, а также нападение на журналиста Михаила Ткача и провокацию против Юрия Николова.

Известный журналист-расследователь Михаил Ткач, который сам в ноябре стал жертвой нападения, отметил, что пока президент Зеленский пытается сплачивать мир ради спасения страны, кто-то за его спиной вредит и президенту, и стране.

Как ни странно, в защиту Bihus.Info стала даже нардепка Марианна Безуглая, к которой в последнее время тоже приковано внимание общественности из-за ряда скандалов.

В свою очередь, одиозный нардеп Николай Тищенко, очевидно, обрадовался такому конфузу издания, от расследователей которого сам не раз "страдал".

Что не так с изданием, которое первым опубликовало видео

Фактчекер Елена Романюк утверждает, что главной редактора издания, которое опубликовало видео с нашими сотрудниками, не существует. По ее мнению, фото этой главной редактора Марии Швецовой сгенерировал ИИ.

"К фото редактора также возникает немало вопросов. Похоже, что оно сгенерировано искусственным интеллектом: странной формы зрачка или серьги, не входящие в мочки уха", – говорится в сообщении.

Инфографика, опубликованная Еленой Романюк

По словам Елены Романюк, похожая ситуация и с редактором новостной ленты этого издания Станиславом Кравченко, и со спецкором Александром Желизняком, который якобы и опубликовал вчерашний материал.

Впоследствии Романюк уточнила, что "Народная Правда", обнародовавшая видео о Bihus.Info, удалила на фейсбук-странице комментарии и ограничила возможности их добавлять.

Кто такой Денис Бигус

Денис Бигус – известный украинский журналист-расследователь, автор и ведущий телепередачи "Наши деньги с Денисом Бигусом", основатель антикоррупционного проекта Bihus.Info.

Денис Бигус

Одним из самых громких расследований команды Дениса Бигуса является так называемое Дело Свинарчуков 2019 года, которое, по словам некоторых экспертов, окончательно "похоронило" рейтинг тогдашнего президента Петра Порошенко перед президентскими выборами. Согласно материалам расследования, Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь (ранее оба носили фамилию Свинарчук) причастны к "многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривен" из украинского оборонного комплекса.

Ранее автор расследования о яйцах по 17 грн для ВСУ, журналист Юрий Николов заявил о запугивании.