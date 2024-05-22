Работники ТЦК избили мужчин в Харькове: что известно о скандальных инцидентах

В Харькове работники ТЦК дважды за день избили мужчин. Факт избиения гражданских зафиксировали на видео очевидцы. Для ТСН.ua инциденты прокомментировали в полиции области и пресс-службе Харьковского ОТЦК и СП.

Жители Харькова были шокированы поведением представителей ТЦК, которые на улице среди бела дня и в присутствии полицейского применили физическую силу в отношении гражданских мужчин. На кадрах видео видно, как один из работников ТЦК наносит удары руками и ногами мужчине в гражданской одежде и оскорбляет женщину нецензурными ругательствами.

Один из пострадавших получил удар в голову, что привело к нарушению координации его движений. Очевидцы за кадром говорят, что мужчине вызвали скорую медицинскую помощь.

Пока неизвестно, что стало причиной конфликта между работниками ТЦК и гражданскими и в каком состоянии находятся пострадавшие.

Избиение мужчин работниками ТЦК в Харькове

После появления в соцсетях скандального видео, авторы которого утверждают, что на записи якобы работник ТЦК нанес удары руками и ногами гражданскому, ситуацию коротко прокомментировали в Харьковском ОТЦК и СП.

"В настоящее время выясняем все обстоятельства", — ответила в комментарии для ТСН.ua пресс-служба Харьковского ОТЦК и СП.

В полиции также прокомментировали ситуацию крайне сдержанно.

"Мы видели эти видео. Безусловно, идет проверка этих конфликтов", — сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

На вопрос о том, являются ли люди в военной форме работниками ТЦК, представитель полиции ответила, что это выясняют другие правоохранительные структуры.

Напомним, работники ТЦК в Одессе вытащили пассажира из маршрутки и применили газовый баллончик. В пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП сообщили, что военнослужащие "допустили нарушение норм и порядка общения с гражданами".

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