Работники ТЦК не могут требовать документы и выписывать повестки, но все изменится — нардеп

До конца года при участии Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ будет разработан законопроект, расширяющий права работников военкомата.

Сотрудники Территориальных центров комплектования в настоящее время не имеют права останавливать на улице военнообязанных, чтобы проверить документы и вручить повестку. Однако новый законопроект расширит их права.

Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко, секретарь парламентского комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке в эфире Radio NV.

По его словам, пока нет определенности по законности действий работников военкомата и граждан, которых они пытаются мобилизовать.

“Фактически работник ТЦК не имеет никакого права остановить человека, вручить ему повестку, потребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не стать каким-нибудь центром скандала”, — отметил нардеп.

Роман Костенко считает, что в такой ситуации нужно понимать и сотрудников ТЦК, у которых "стоят планы", и людей, "которых незаконно пытаются привлечь, но у которых есть ответственность, согласно Конституции, — защищать страну".

Нардеп сообщил, что до конца года при участии Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ будет разработан законопроект, который расширит права ТЦК.

"Они смогут вести аудио и видеозаписи. Они смогут проверять приписные документы, насколько я помню”, — сказал он.

Напомним, во Львовской области работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уполномочили проверять документы у всех военнообязанных мужчин в возрасте 18-60 лет на территории области.

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