Работники ТЦК проверяют горнолыжные курорты Прикарпатья

Мероприятия по оповещению военнообязанных проходят на всей территории Ивано-Франковской области.

На горнолыжных курортах Ивано-Франковской области работают мобильные группы по оповещению в составе работников ТЦК и полиции.

Об этом сообщил представитель Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Дмитрий Бойкалюк в комментарии областному телевидению "Галичина".

По его словам, информация об отсутствии проверок документов и мер оповещения в популярных заведениях отдыха не соответствует действительности.

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"Такие мероприятия продолжаются на всех территориях Прикарпатья, в том числе и на горнолыжных курортах", — уверяет Дмитрий Бойкалюк.

Представитель ТЦК подчеркнул, что в области работают блок-посты и мобильные группы по оповещению, работники ТЦК вместе с правоохранителями проверяют военно-мобилизационные документы у мужчин.

Однако, во время проверок горнолыжных курортов, как утверждает спикер областного ТЦК, выясняется, что там преимущественно отдыхают военнообязанные, имеющие право на отсрочку, забронированные в соответствии с законодательством или действующие военнослужащие, находящиеся в отпуске, лечении или реабилитации.

Напомним, в середине октября группы оповещения местного ТЦК и полиции работали на известном горнолыжном курорте "Буковель".

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