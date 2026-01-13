ТСН в социальных сетях

Работники ТЦК на блокпостах: адвокат объяснила, кто имеет право проверять документы

С 2026 года в Украине законодательно расширен круг лиц, имеющих право проверять документы у граждан на блокпостах и общественных местах. Однако право на подобные действия имеют далеко не все представители силовых структур.

Блокпост на дороге

Сотрудники ТЦК не имеют права проверять документы на блокпостах. Но если мы говорим о Военной службе правопорядка (ВСП), то они такие полномочия имеют.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявила адвокат Екатерина Анищенко. Об этом она сказала, отвечая на вопрос, кто имеет право проверять документы и действительно ли мы переходим на цифровую мобилизацию.

«Начиная с 2026 года, на законодательном уровне расширен круг лиц, которые могут проверять документы. Кроме работников Национальной полиции это могут быть работники Службы безопасности Украины и других подразделений правоохранительных органов, — объяснила юрист. — Работники ТЦК не имеют права проверять документы. Но если говорить о Военной службе правопорядка, то они вправе проверять документы».

Информация о цифровой мобилизации в Украине пока не подтверждена, добавляет адвокат. По ее словам, это просто громкие заголовки — никаким правовым актом это не предусмотрено.

Новая система «Чекин мобилизованного»: что это значит

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины запускает новую систему цифрового сопровождения военнообязанных — «Чекин мобилизованного». Проект предполагает полный треккинг каждого шага мобилизационного процесса, что позволит цифровизировать путь от получения повестки до прибытия на службу.

