Работники ТЦК остановили авто: адвокат объяснила, законно ли это и как действовать водителю

Работники ТЦК и СП не имеют права останавливать авто

Работники ТЦК и СП не имеют законного права самостоятельно останавливать автомобили — такие полномочия принадлежат исключительно полиции при наличии четких оснований. На официальных блокпостах, созданных по приказу военной администрации, уполномоченные лица могут проверять документы и осматривать авто.

Об этом рассказала адвокат Юлия Антонюк, сообщает УНИАН.

Имеют ли право работники ТЦК останавливать авто?

Как пояснила Антонюк, работники ТЦК и СП не имеют законных полномочий самостоятельно останавливать автомобили. Такое право не предусмотрено ни законами о мобилизации и воинской обязанности, ни другими нормативными документами.

В соответствии со статьей 35 Закона Украины «О Национальной полиции», останавливать транспорт могут исключительно полицейские.

По словам адвоката, на блокпостах обычно несут службу совместные группы — правоохранители и военные. В то же время это не означает, что у всех участников таких групп одинаковые полномочия.

«После остановки полицейские часто привлекают представителей ТЦК для дальнейшей проверки документов, в то же время для остановки должны быть основания. Правоохранители не могут делать это, руководствуясь только собственным желанием», — добавила эксперт.

Юрист также отметила, что основания для остановки транспорта во время военного положения четко определены законодательством. Порядок проверки документов, досмотра вещей и машин регулируют Закон «О правовом режиме военного положения» и постановления Кабмина №1455 и №1456.

Проверка документов на мобильных блокпостах — что следует знать

Антонюк отметила, что постановление №1455 определяет правила функционирования блокпостов: уполномоченные лица могут проверять документы граждан, а также осматривать транспорт и вещи только при наличии соответствующего приказа военной администрации о создании блокпоста и определения лиц, наделенных такими полномочиями.

Кроме того, постановление №1456 регламентирует деятельность блокпостов, в частности тех, которые могут устанавливаться в пределах населенных пунктов.

«Но мобильные блокпосты у нас не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом. Поэтому на таких блокпостах мы не можем говорить о законности проверки документов или осмотра там транспортных средств», — пояснила адвокат.

В законодательстве также прописано, каким должен быть официальный блокпост. Если представители ТЦК или полицейские останавливают автомобиль для проверки документов на незаконно установленном блокпосту, водитель имеет право не останавливать транспорт.

Правовед подчеркнула, что в таких случаях может наступать только административная ответственность, поскольку правоохранители имеют право составлять только админпротоколы.

«В таких случаях обычно составляют рапорт о том, что водитель якобы не выполнил требование об остановке транспортного средства. После этого могут оформлять материалы по соответствующим статьям. И на этом, как правило, основные действия заканчиваются. Теоретически возможно преследование или попытки перекрыть движение транспорта, но на практике это случается редко, особенно в условиях большого потока авто, если речь идет о городе. Другая ситуация может быть на выездах из города», — рассказала Антонюк.

Что делать, если авто остановили представители ТЦК?

Юрист объяснила, как следует действовать в случае остановки автомобиля представителями ТЦК.

«Если автомобиль остановили, препятствуют движению, требуют документы, то человек может спокойно уточнить, кто именно осуществляет проверку, попросить служебное удостоверение, уточнить правовое основание остановки. По возможности — фиксировать события на видео. И если там будут признаки превышения полномочий, — вызвать полицию, следственно-оперативную группу и обращаться к адвокату. У нас есть Конституция Украины, и даже в условиях мобилизации все действия должностных лиц должны осуществляться исключительно в рамках закона и полномочий», — рассказала адвокат.

Она также отметила: если представители ТЦК задержали водителя и доставили его в центр комплектования, желательно прибывать туда вместе с адвокатом.

«Желательно, чтобы договор с адвокатом уже был заключен, чтобы он мог туда зайти, потому что есть случаи, когда защитников не пускают, порой даже с договором. Это в большинстве Киева касается. В других областях, я бы сказала из своей практики, спокойно дают пройти, нет никаких конфликтных ситуаций», — сообщила Антонюк.

Кроме этого, она отметила, что во многих случаях после вручения повестки люди спокойно покидают ТЦК, а дальнейшие вопросы решаются в обычном рабочем порядке. В то же время, даже при участии адвоката, такие ситуации не всегда решаются быстро — они требуют времени, терпения и надлежащего юридического сопровождения.

Напомним, ранее объяснялось, что силовое задержание водителя ТЦК без участия полиции и составления протокола является незаконным и нарушает Конституцию. Административное задержание может длиться до 3 ч., осуществляется полицией (на служебных авто) при наличии официального розыска и обязательно оформляется протоколом. В случае задержания водителя полиция обязана обеспечить сохранность его имущества. Оставление авто на дороге, особенно если оно создает опасность или приводит к ДТП, подпадает под уголовную ответственность.

К слову, в ТЦК объяснили, что изъятие телефонов во время мобилизации и прохождения ВВК является мерой безопасности, поскольку место проведения комиссии является режимным объектом с большим количеством личного состава. Ограничения действуют из-за невозможности сразу установить психологическое состояние будущих военнослужащих, а также из-за риска потенциального сотрудничества военнообязанных с врагом и передачи координат размещения украинских военных.

