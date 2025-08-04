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Работники ТЦК сбили, избили и мобилизовали велосипедиста на Ровенщине: чем все закончилось
В Ровенской области будут судить военнослужащих ТЦК, которые сбили на машине велосипедиста, а затем его мобилизовали.
В Ровенской области будут судить сотрудников ТЦК, которые принудительно мобилизовали мужчину, перед тем жестоко его избив.
Об этом передает пресс-служба ГБР.
Инцидент произошел в феврале 2025 года в селе Иванне Дубенского района Ровенской области. Тогда три работника ТЦК заметили гражданского мужчину на велосипеде и начали преследовать его на служебном авто.
После отказа гражданского остановиться, его сбили. Мужчина выстрелил вверх из сигнального пистолета, который имел при себе, что разозлило работников ТЦК. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затащили к автомобилю.
Двое работников ТЦК решили «наказать» его и нанесли многочисленные удары в разные части тела и головы. В результате мужчина получил легкие телесные повреждения.
Побои прекратились только после того, как военнообязанный пошел на диалог. Впоследствии он прошел ВЛК и был мобилизован в армию.
В июне 2025 года ГБР сообщило о подозрении вышеуказанным лицам. Они признали свою вину и по завершении судебного процесса сообщили о намерении перевестись в боевые бригады. Находятся ли они на фронте, пока неизвестно.
Фигуранты обвиняются по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора), а двое из них также по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки, совершенные группой лиц без предварительного сговора, с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им). ТЦКшникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Ранее сообщалось, что гражданские с битами и трубами напали на сотрудников ТЦК в Николаевской области.