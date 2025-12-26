ТСН в социальных сетях

Работники ТЦК совершают уголовные правонарушения: количество жалоб растет — омбудсмен

Дмитрий Лубинец отметил негативный эффект от правонарушений со стороны работников ТЦК во время принудительной мобилизации.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В помещениях ТЦК и СП не просто ограничиваются права украинских граждан, но даже совершаются уголовные правонарушения.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Радио Свобода».

По его словам, ежегодно растет количество обращений к омбудсмену по поводу нарушений со стороны работников ТЦК.

Дмитрий Лубинец отметил, что не все жалобы получают подтверждение, но статистика свидетельствует о кардинальном росте нарушенных прав.

«Без всяких юридических оснований работники ТЦК ограничивают свободу граждан Украины, забирают личные вещи, применяют силу. Эта сила приводит к очень негативным явлениям, когда граждане Украины попадают в больницы, а иногда даже умирают», — сказал он.

Омбудсман отметил негативный эффект от правонарушений со стороны работников ТЦК во время принудительной мобилизации.

«Мы никогда не сможем победить Россию, если граждане Украины будут бояться представителей ТЦК и СП больше, чем российских ракет», — добавил он.

По мнению Дмитрия Лубинца, мотивацией для людей идти в армию должно стать повышение зарплаты военным и установление четких сроков службы.

Напомним, ранее представитель ОК «Запад» объяснил, что лежит в основе кризиса доверия и агрессии к работникам ТЦК.

