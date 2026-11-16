Работники ТЦК в Виннице распылили газ в машине с беременной женщиной: что известно (видео)

Военные ТЦК / © Цензор.нет

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В Виннице на Старом городе возник конфликт между работниками ТЦК и молодыми супругами. Во время остановки автомобиля в салон распылили газовый баллончик и повредили пассажирскую дверь машины.

Об инциденте, произошедшем в субботу, 14 ноября, сообщил народный депутат Олег Мейдич.

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Конфликт между ТЦК и молодыми супругами в Виннице: что случилось

По имеющейся информации, работники ТЦК остановили автомобиль с 21-22-летними молодыми людьми. Среди них была беременная женщина. Во время конфликта распылили в салон слезоточивый газ.

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На видео с места происшествия видно, что военные ТЦК грубо разговаривали с супругами и повредили пассажирскую дверь.

«Такие действия абсолютно недопустимы и требуют жесткой правовой оценки! Никакой статус, должность или служебное удостоверение не дают права на произвол, применение необоснованной силы и нарушение прав граждан», — написал нардеп.

Внимание! На видео присутствует сцена насилия и нецензурная лексика 18+

Что заявили в полиции Винницкой области

В полиции Винницкой области в комментариях под видео сообщили, что участников инцидента уже привлекают к ответственности.

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«Сотрудники РТЦК и СП задержаны в процессуальном порядке. Им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — отметили правоохранители.

Официальная позиция Винницкого областного ТЦК и СП

Ситуацию прокомментировали и в Винницком областном ТЦК и СП. Там признали, что во время конфликта между военными и гражданскими распылили газовый баллончик и повредили машину. Руководство уже приступило к служебной проверке и заверило, что сотрудничает с полицией.

«Отмечаем, что ни один факт противоправных действий со стороны военнослужащих не останется без должного реагирования. Каждый военнослужащий, чья причастность к нарушению будет установлена, будет нести полную ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства», — говорится в сообщении областного ТЦК и СП.

В ведомстве также призвали общественность воздержаться от преждевременных выводов до завершения официальной проверки.

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Напомним, в Виннице мать сына погибшего украинского военного заявила, что его ребенка избили работники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). По ее словам, парень показал документы, подтверждающие право на отсрочку, но это не остановило их.

Ранее водитель прокатил военного ТЦК на капоте 150 м. Как стало известно, в Хмельницкой области водителя приговорили к 7 годам тюрьмы за наезд на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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