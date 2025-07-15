Работники ТЦК жестоко задержали гражданских в Чернигове: кадры и реакция ведомства

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Правоохранители проверяют обстоятельства предполагаемого инцидента между гражданскими и работниками ТЦК в Чернигове. Речь идет о видео в Сети, на котором военные якобы применяют силу к гражданам, которые не оказывают никакого сопротивления.

Об этом сообщает ДБР.

Инцидент с участием ТЦК в Чернигове

Что произошло

В соцсетях появилось видео, на котором якобы 14 июля 2025 года на улице Левко Лукьяненко в Чернигове правоохранители задерживают двух человек. Из кадров можно заключить, что люди в форме применяют силу к мужчинам, которые не сопротивляются. У задержанных связаны руки, а один из присутствующих поднимает задержанного за ноги и бросает его на землю.

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«ДБР изучает обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, зафиксированных на видео. Проверка продолжается», — подчеркнули в ведомстве.

В случае наличия признаков уголовного преступления информация о происшествии будет внесена в ЕРДР и возбуждено уголовное производство.

Реакция ТЦК

В Черниговском ТЦК прокомментировали инцидент. Отмечается, что во время осуществления мер оповещения военнослужащие ТЦК и СП Чернигова и Нацполиция намеревались проверить военно-учетные документы у двух граждан. Однако во время общения было установлено, добавляют в ведомстве, что указанные лица находились в состоянии алкогольного опьянения.

«По законному требованию предъявить военно-учетные документы военнообязанные начали агрессивно сопротивляться и пытались начать драку, зафиксированную на боди-камерах военнослужащих. Как выяснилось, оба мужчины являются военнообязанными и находятся в розыске как целенаправленно избегающие военной службы по мобилизации в условиях военного положения», — отметили в ТЦК.

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Из-за агрессивного поведения на обоих граждан представителями Нацполиции составлен административный протокол по статье 185 КУоАП.

В Черниговском ТЦК отмечают: военнослужащие действовали исключительно руководствуясь действующим законодательством. А обнародованное видео, говорят военные, вырвано из контекста и представлено в обезображенном виде.

«Такие действия играют на руку врагу и вредят общим усилиям в сфере национальной безопасности», — предостерегают в ведомстве.

Там указывают на:

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искривление или манипулятивная трактовка норм действующего законодательства Украины

публичное извращение фактов, распространение заведомо искаженной информации или умышленная дискредитация должностных лиц.

Все это, подчеркивают в ТЦК, «не свобода слова, а информационный саботаж, имеющий признаки правонарушения».

«Согласно статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, „препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям“ влечет административную и уголовную ответственность. В условиях военного положения такие действия могут квалифицироваться как угроза обороноспособности государства», — заключили в ведомстве.

Напомним, 14 июля утром в Кривом Роге 51-летний мужчина во время проверки военно-учетных документов напал на участкового полицейского и сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Оказалось, что мужчина находится в розыске за уклонение от прохождения военной службы. Он распил в их сторону слезоточивый газ и ударил несколько раз отверткой, которую имел с собой. После нападения он начал убегать. Правоохранители получили телесные повреждения в результате нападения.

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