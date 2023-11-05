Работники военкомата пытались вручить повестки священникам УПЦ МП: чем это закончилось

Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки посетили Свято-Покровский монастырь УПЦ МП в селе Ракошино Мукачевского района, чтобы вручить повестки священнослужителям. Однако настоятель храма Митрофан (Шимон) набросился на них с лайкой.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники.

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По данным местных СМИ, настоятель монастыря мешал военным выполнять их работу и в грубой и пренебрежительной форме высказался в их адрес.

В переписке Митрофан (Шимон) унижает работников военкоматов. Он называет их в присущем русском жаргоне "жуликами" и "безбожниками". Кроме того, он обвинил военкомов, что они вроде бы были под хмельком. Московский священник пожаловался, что они "силой хватали и шныряли людей на территории монастыря".

Однако это опровергает издание. Журналисты пишут, что пытались толерантно объяснить Митрофану Шимону свой визит в монастырь.

Настоятель храма Митрофан (Шимон). ФОТО: Mukachevo.net

Интересно, что 50-летний Митрофан Шимон на местных выборах Шимон избран депутатом Великолучковской ОТГ, куда выдвигался от запрещенной пророссийской Закарпатской областной организации политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

"Шимон является достаточно известным лицом как среди духовенства УПЦ МП так местных элит. Среди местных характеризуется пренебрежительным отношением, нецензурной бранью. Наряду с духовной работой, московский священник владеет большим фермерским хозяйством, которое предоставляет ему немалый доход. В собственности священнослужителя также есть дорогие автомобили", — установили журналисты.

Напомним, на Буковине в селе Шебутинцы священник местной церкви отказался открыть двери к алтарю на похоронах бойца ВСУ.

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