- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 518
- Время на прочтение
- 1 мин
Сотрудников СБУ разоблачили на взятке в $110 тыс.: за что требовали деньги
В Полтавской области руководитель следственного отдела и его подчиненный пытались «конвертировать» прекращение уголовного преследования бизнеса в 110 тысяч долларов США.
Детективы НАБУ и САП разоблачили начальника следственного отдела СБУ в Полтавской области и его подчиненного на получении взятки.
Об этом передает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
По данным следствия, сотрудники СБУ через посредника — адвоката — требовали у предпринимателя $110 тыс. Эти деньги они хотели получить за заключение соглашения о признании виновности и прекращение уголовного преследования его компании.
Злоумышленники задержаны с поличным при получении второго транша в сумме $55 тыс. Продолжаются следственные действия.
Ранее президент Владимир Зеленский уволил главу СБУ Житомирской области, которого разоблачили на взятке.