Сотрудников СБУ разоблачили на взятке в $110 тыс.: за что требовали деньги

В Полтавской области разоблачили коррупционную схему в СБУ / © НАБУ

Реклама

Детективы НАБУ и САП разоблачили начальника следственного отдела СБУ в Полтавской области и его подчиненного на получении взятки.

Об этом передает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, сотрудники СБУ через посредника — адвоката — требовали у предпринимателя $110 тыс. Эти деньги они хотели получить за заключение соглашения о признании виновности и прекращение уголовного преследования его компании.

Реклама

Злоумышленники задержаны с поличным при получении второго транша в сумме $55 тыс. Продолжаются следственные действия.

Ранее президент Владимир Зеленский уволил главу СБУ Житомирской области, которого разоблачили на взятке.

Новости партнеров