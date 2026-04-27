Украина
518
1 мин

Сотрудников СБУ разоблачили на взятке в $110 тыс.: за что требовали деньги

В Полтавской области руководитель следственного отдела и его подчиненный пытались «конвертировать» прекращение уголовного преследования бизнеса в 110 тысяч долларов США.

Дмитрий Гулийчук
В Полтавской области разоблачили коррупционную схему в СБУ

В Полтавской области разоблачили коррупционную схему в СБУ / © НАБУ

Детективы НАБУ и САП разоблачили начальника следственного отдела СБУ в Полтавской области и его подчиненного на получении взятки.

Об этом передает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, сотрудники СБУ через посредника — адвоката — требовали у предпринимателя $110 тыс. Эти деньги они хотели получить за заключение соглашения о признании виновности и прекращение уголовного преследования его компании.

Злоумышленники задержаны с поличным при получении второго транша в сумме $55 тыс. Продолжаются следственные действия.

Ранее президент Владимир Зеленский уволил главу СБУ Житомирской области, которого разоблачили на взятке.

