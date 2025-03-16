Работников ТЦК хотят сажать в тюрьму: что известно об изменениях в правилах прохождения ВЛК

Украинцев ждут новые изменения в прохождении военно-врачебной комиссии. А для представителей ТЦК и ВЛК могут ввести уголовную ответственность.

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Анонимное рассмотрение дел ВЛК

В Украине до ноября 2025 года планируется ввести анонимное рассмотрение дел военно-врачебными комиссиями. Врачи не будут знать имена военнообязанных. Предполагается, что это должно снизить коррупционные риски. Старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук, передает "Общественное", рассказал, что во время прохождения ВЛК не будет имен и фамилий, поэтому врач не будет знать, кого он осматривает. Он будет видеть только номер. По его словам, в Украине активно внедряется цифровизация процесса прохождения военно-врачебных комиссий. С 31 января 2025 года появилась возможность оформления электронного направления на ВЛК через мобильное приложение "Резерв+". Это значительно упрощает процедуру и уменьшает очереди в территориальных центрах комплектования, ведь теперь не нужно получать бумажный документ лично.

Рассмотрение дел анонимно – это последний, третий этап цифровизации ВЛК. Тарас Гусарук также пояснил, что срок прохождения ВЛК для ограниченно-пригодных продлили до 5 июня 2025 из-за нагрузки на комиссии. Добавляют, что с 1 апреля электронное оформление справок ВЛК и свидетельств о болезни станет обязательным для всех комиссий. Ранее сообщалось, что в Украине запретили отправлять на ВЛК людей с инвалидностью. Известно, что решением Кабмина предусмотрено включить в госреестр "Оберег" сведения о наличии у человека инвалидности через информационный обмен по запросу в Резерв+.

Уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК

12 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала введение уголовной ответственности для руководителей ТЦК, председателей и членов ВЛК за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. К уголовной ответственности предлагается привлекать за нарушение порядка проведения медицинского осмотра (ВЛК) для определения пригодности к военной службе;

Также за нарушение порядка призыва (принятия) граждан на военную службу военными должностными лицами; Кроме того, предлагается расширить перечень лиц, ответственных за коррупционные преступления по "Незаконному обогащению", добавив председателей, заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих ВЛК и врачебно-летних комиссий.

Предполагается, что:

за нарушение проведения ВЛК будут наказывать заключением на срок 2-5 лет, в условиях военного положения – до 8 лет;

за нарушение порядка призыва внедрить уголовную ответственность в виде ограничения свободы сроком до 2 лет, лишения свободы до 5 лет, в условиях военного положения – до 8 лет;

за незаконное обогащение – 5-10 лет тюрьмы.

Законопроект создан, чтобы обеспечить правильную работу соответствующих лиц во время мобилизации, а также защитить права граждан.

Ожидается, что принятие закона позволит обеспечить правовой механизм для быстрого расследования фактов нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенных руководителями ТЦК и СП, председателями и членами ВЛК.

Коррупционные скандалы

Напомним, что только за 2024 год СБУ открыла 14 уголовных производств в отношении работников ВЛК, а 31 человеку уже объявлено подозрение в коррупции. Коррупционные схемы по ТЦК и МСЭК, а также представителями ВЛК во время войны зафиксированы почти во всех регионах. К примеру, следует вспомнить скандал с главой ВЛК Голосеевского РТЦК города Киева. Тогда работники ДБР обнаружили 300 тысяч долларов. Суммарно у двух должностных лиц Голосеевского ТЦК и главы ВЛК изъяли более 1,2 млн долларов США и 45 тысяч евро наличными. Также изъято 11 автомобилей премиумкласса стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый. По данным следствия, работники РТЦК вместе с главой военно-врачебной комиссии создали преступную группу, предоставлявшую "услуги" мужчинам, не желавшим проходить военную службу. Все украинцы наблюдали и за одиозной "королевой" из МСЭК в Хмельницком Татьяной Крупой. У семьи нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах. Более того, семье топчиновников принадлежат немалое состояние, элитная недвижимость и не только в Украине, с десяток автомобилей, ресторан и миллионы долларов на зарубежных счетах. Гремел скандал из более 50 прокуроров Хмельнитчины, которые во главе с областным прокурором оформили инвалидность. Вероятно, им это удалось сделать из-за коррупционной схемы Татьяны Крупы в МСЭК, ранее разоблаченной на незаконном обогащении. Эстафету разоблачения врачей на коррупционных схемах и незаконном обогащении затем принял Николаев. У тамошней руководительницы МСЭК СБУ во время обысков обнаружила более 450 тысяч долларов США. Но вишенкой на торте оказался российский паспорт ее сына. СБУ также выяснила, что должностное лицо в течение 2015-2023 годов отмечало в своих декларациях только официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн гривен. Чтобы скрыть нелегальные доходы, она оформила на своего сына три незадекларированные квартиры. Более того, в 2023 году руководительница оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат. В Ровно правоохранители также разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации через МСЭК, организованную руководителем агентства недвижимости и медработниками. В ходе почти 50 обысков у подозреваемых и медработников Ровно изъяли медицинскую документацию и денежные средства на сумму 14,5 млн. гривен в разных валютах.

В Житомире тоже не обошлось без врачей-коррупционеров. Полиция изъяла почти 4,5 млн гривен у врача одного из медцентров города. Женщина помогала за вознаграждение получить фиктивную группу инвалидности. 56-летний врач одного из диагностических центров издавала поддельные выводы МРТ. Во время обысков в ее доме изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также цифровые носители с вероятными доказательствами преступления. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что 64 чиновника МСЭК получили подозрение, отменено более 4 тыс. выводов об инвалидности

Ранее в ВСУ объяснили, будут ли мобилизовывать женщин.

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